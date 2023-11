Remo: Antônio Carlos Teixeira confia no voto do eleitor: 'Espero que a vitória seja da chapa 40'

As eleições para a escolha dos novos membros do Codir e Condel azulino transcorrem por todo o domingo (12), na sede social do clube. Uma multidão de associados, torcedores e candidatos estão nas dependências do clube em busca do voto. Nessa expectativa, o candidato da situação, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, declarou que está confiante no resultado das urnas para os próximos três anos.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o atual vice falou sobre a campanha e o dia da grande festa azulina, na qual ele concorre ao cargo máximo da pirâmide remista. "A expectativa é muito grande pela nossa vitória. Hoje estamos vivendo uma festa democrática, com a presença maciça do nosso associado. A nossa campanha foi limpa, mostramos o nosso projeto de gestão e discutimos ele com o nosso associado. Espero que o resultado das urnas seja favorável à chapa 40", disse.

Segundo ele, caso seja eleito, a primeira medida será dar início à montagem do grupo já visando a próxima temporada. "A nossa primeira missão será formar uma grande diretoria e, em caso específico do futebol, reunir logo a nossa comissão técnica e formatar o plantel para que traga os resultados que a gente espera, principalmente o acesso em 2024", encerra.