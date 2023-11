Remo: candidato Renan Bezerra acredita na vitória e critica organização: 'pior eleição da história'

O primeiro candidato a ir às urnas foi Renan Bezerra, da chapa "Frente Azulina". Opositor à atual gestão, o cientista político fez um balanço sobre a campanha e o grande dia do clube, onde 3363 eleitores vão às urnas eleger os novos membros do Conselho Diretor (Codir) e Conselho Deliberativo (Condel).

"A expectativa é a melhor possível. Vamos aguardar o final e a apuração, para ver a vontade do associado. Fizemos uma campanha limpa, uma campanha muito bonita, conversamos com muita transparência, sem prometer nada daquilo que a gente não pode cumprir. Então hoje é uma grande festa e a grande estrela é o torcedor e associado, que vão escolher para os próximos três anos o Condel e o presidente do clube", informou.

Apesar da confiança, o candidato registrou o descontentamento com a organização das eleições e a falta encontro entre os demais candidatos. "A gente não teve debate, infelizmente. Era uma oportunidade do eleitor comparar as propostas e decidir seu voto. Essa é a eleição mais desorganizada da história do clube. Eu nunca vi uma eleição tão desorganizada, onde houve o aumento no número de eleitores e a diminuição das urnas. É um absurdo o que estão fazendo com os eleitores", prossegue.

Caso seja eleito, ele promete iniciar imediatamente a transição para que a nova gestão tome parte e comece a desenvolver o trabalho do próximo triênio. "Nesta primeira semana a gente entra com a equipe de transição.Vamos chamar todos os diretores do clube para que possam passar os dados e as informações de cada diretoria. A nossa função é unir o clube, fazer com que todo clube siga unido, forte. O que não dá é para, após o resultado, dividir o clube", encerra.