Dispensados do Remo em 2021 acertam com times da Série C ou estão sem clube; veja os nomes

A torcida do Remo questiona o presidente Fábio Bentes, o executivo Thiago Alves, além da diretoria de futebol, principalmente Dirson Neto e Yan Oliveira, pelo planejamento e execução da montagem do elenco azulino. O Remo é o lanterna da Série B as contratações feitas pelo clube e que foram dispensadas ou acertaram com equipes da Série C ou estão sem clubes.

Nesse período de Campeonato Paraense e as dez primeiras rodadas da Série B, o Remo dispensou seis jogadores. O lateral-esquerdo Felipe Borges, os volantes Vinícius Kiss e Jeferson Lima, o meia Renan Oliveira, além dos atacantes Edson Cariús e Gabriel Lima. Três deles, ao deixarem o Leão Azul, acertaram com clubes da Série C, Cariús foi para o Ferroviário-CE, Gabriel Lima para o São José-RS e Vinícius Kiss fechou com o Figueirense-SC.

Já o lateral Felipe Borges, o volante Jaferson Lima e o meio-campista Ranan Oliveira não acertaram com nenhum clube após as suas saídas do Leão Azul.

Mais dois

Além dos seis jogadores citados, o Remo também dispensou o zagueiro Mimica, que teve seu contrato renovado até o final da temporada 2021. O jogador acertou a sua ida para o Altos-PI, equipe que disputa a Série C. Outro atleta que pertence ao Leão, mas que não ficou para o restante da temporada foi Laílson, que foi emprestado ao Esportivo-RS.