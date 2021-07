Torcida do Remo protesta nas redes sociais e pede as saídas de Dirson Neto e Yan Oliveira

O Remo retornou à Série B após 14 anos, mas o que era para ser um sonho para o torcedor azulino está um verdadeiro calvário. O Leão Azul está na lanterna da competição com sete pontos conquistados em nove partidas disputadas, é um dos piores ataques e conseguiu vencer apenas um jogo em casa cinco disputados. A derrota para o Vila Nova-GO fez a torcida protestar bastante nas redes sociais do clube, principalmente pedindo mais atitude ao presidente Fábio Bentes, além das saída dos diretores de futebol, principalmente Yan Oliveira e Dirson Neto.

Na postagem com resultado do jogo contra o Vila Nova, os torcedores não pouparam críticas aos dirigentes e reclamaram de falta de planejamento do clube na principal competição do Remo na temporada, além de cobrar contratações. Veja alguns comentários:

“Dirson neto e Yan Oliveira tenham vergonha na cara e peçam pra sair. Se vocês realmente são remsitas, assumam que não deu certo. Sejam humildes e vão em bora. Ainda dá tempo de não cair, só depende de vocês”

“Quando Yan, Dirson e Thiago Alves caem fora do Remo?”

“Os verdadeiros culpados tem nomes: Dirson e Yan são os responsáveis pelo fracasso desse elenco. Fábio Bentes omisso e sem pulso para mandar embora esses ‘vermes’ que dominam o Baenão. Simplesmente vergonha. Diretoria medíocre, monta time medíocre”

“Fora Dirson e Yan, saiam por favor! Não faz a gente perder vontade de assistir o Remo!”

“Obrigado pelo rebaixamento Yan Oliveira e Dirson Neto. Melhores dirigentes do Brasil apenas”

“Não dá mais! Com esse time não sairemos dos sete pontos! Acho que o Felipe Conceição já está arrependido de ter vindo pra cá. Ainda faltam 29 jogos, ou investem alguma coisa agora e ajudam o treinador a não passar vergonha ou então será a maior humilhação da história do Remo”

“A diretoria monta um time de pelada em troca de uma austeridade financeira e supondo um equilíbrio financeiro, mas que só leva o clube para o buraco. Ou eu sou muito burro ou essa diretoria é muito a frente do nosso tempo”

“Crescer como clube passa por ganhar jogos, títulos, não somente aumentar patrimônio. Vocês não vão contratar, pois não quiseram e agora ninguém quer vir no valor que querem dar. Então é aguardar a hora da morte”

“Dirson e Yan, muito boa essa economia de vocês. Ano que vem façam ela na Série C, era isso que vocês queriam? Cadê jogador para trazer? Estão todos empregados, estão esperando acabar os estaduais ainda?”

“Esperar 14 anos para voltar à Série B e monta um elenco desses. Parabéns, Fábio Bentes”

“Rebaixar o time no primeiro turno é para poucos. Parabéns Yan Oliveira e Dirson Neto”

“Quando essa diretoria de futebol vai sair?”

O próximo compromisso do Remo na Série B será contra o Brusque-SC, na quarta-feira (14), às 21h30, pela 11ª rodada, no Estádio Baenão. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.