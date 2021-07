Pavoroso! Leão derrotado em péssima atuação

Aos 32 do segundo tempo, Pingo chutou de fora da área para fácil defesa do goleiro do Vila Nova. Foi a primeira finalização do Remo no jogo com direção certa, mas sem perigo, na fraquíssima atuação do time azulino, em mais uma derrota: 1 x 0 para o Tigre goiano.

A estreia de Felipe Conceição foi péssima não só pelo resultado, mas também pelo desempenho do time remista, que completou sete rodadas sem vencer. Em todos os aspectos, o Remo conseguiu ser pior do que vinha produzindo. O próximo jogo do Leão será contra o Brusque, na quarta-feira, novamente em Belém. Felipe Conceição vai trabalhar contra o tempo para dar competitividade ao time, que ontem se mostrou sem força física, sem organização, sem vibração, sem alma. Pavoroso!

Papão precisa de mais 16 a 18 pontos

A Série C completou um terço da primeira fase, com seis rodadas. Tombense e Volta Redonda, 3° e 4° colocados, têm nove pontos, um a mais que o 5°, o 6° e 7°. Isso confirma a projeção de que a classificação ao quadrangular será possível com 27, provável com 28 e garantida com 29 pontos. O Paysandu já tem 11. Precisaria de mais 16 a 18 pontos.

Líder do seu grupo, o Papão trata agora de conquistar conforto na disputa por classificação, nas duas próximas rodadas, em casa, contra Ferroviário e Altos, na era pós-Nicolas. Vitórias, agora, valem a pontuação e o ambiente tranquilo. Afinal, qualquer desvio de rota sem o ídolo, que já está no Goiás, fatalmente teria reação da torcida.

BAIXINHAS

* Última vitória interestadual do Paysandu em Belém foi na Copa Verde, dia 28 de janeiro: 4 x 1 no Galvez/AC. Depois, derrotas para CRB e Botafogo da Paraíba, empates com Manaus e Volta Redonda. Hora de quebrar esse jejum, contra o Ferroviário! No mesmo período, fora do Pará, quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos.

* Nicolas não foi o primeiro ídolo do futebol paraense levado pelo Goiás. Em 1995 tirou o goleiro Clemer do Remo e em 2016 o meia Tiago Luiz do Paysandu. Teve êxito também com o ex-remista Alex Dias, mas essa transferência teve passagem por Portugal.

* Castanhal com 10 gols e o Paragominas com 11 lideram artilharia em seus grupos na Série D. Neste sábado, o Japiim, 1° lugar no grupo, recebe o lanterninha Atlético/AC, que é também o time mais vazado. A bola vai rolar às 15 horas no Modelão.

* O Jacaré vai jogar no Tocantins contra o Palmas, lanterna do grupo e segunda pior defesa. Jogo às 16 horas. O Paragominas é vice-líder do grupo com oito pontos, quatro abaixo do Guarani de Sobral. Na Série D, classificam-se os quatro primeiros de cada grupo.

* Reestreia de Edson Cariús no Ferroviário só vai ocorrer na oitava rodada da Série C, contra o Manaus. Ele só será integrado ao elenco na próxima semana. Se no Remo Edson Cariús foi um fracasso, no Ferroviário ele fez 47 gols em 63 jogos em 2018 e 2019.

* Brusque, próximo adversário do Remo, tem no time o lateral paraense Alex Ruan, fruto da base remista. Alex Ruan foi do time que brilhou na Copa do Brasil sub 20 de 2013, quando o Leão Azul eliminou o Vitória e o Flamengo, com direito de 25 mil pagantes no Mangueirão, na vitória sobre o Fla por 3 x 0.