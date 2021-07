Assista: Na estreia de Felipe Conceição, Remo perde para o Vila Nova e fica na lanterna da Série B

Na estreia do técnico Felipe Conceição, o Remo foi derrotado pelo Vila Nova por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (8), no Baenão, pela 10ª rodada da Série B. O gol foi marcado já no fim da partida, pelo zagueiro Rafael Donato. Com o revés, o Leão chegou a sete jogos sem vitória na Segundona e o Leão permanece na lanterna do torneio.

A próxima partida do Remo é na quarta-feira (14), às 21h30, no Estádio do Baenão, contra o Brusque. Vale lembrar, o clube azulino tem um jogo a menos, contra o Avaí.

Começo amarrado

Durante a partida, Remo e Vila Nova tiveram dificuldades para criar jogadas e finalizar. A marcação pressão e individual do Tigre incomodou os azulinos, durante a saída de bola. Por outro lado, o Vila, mesmo fora de casa, conseguia chegar mais ao ataque, porém, esbarrava no bloco defensivo do Leão.

Estrutura ofensiva

Felipe Conceição colocou o Remo para construir jogadas em um 4-1-4-1, com Uchôa entre as linhas defesa e meio-campo, Renan Gorne isolado, com Dioguinho e Erick Flores nas pontas.

No entanto, o Vila Nova subia as linhas e recuperava bolas no campo de ataque, principalmente nas laterais e o Remo pouco assustou. Prova disso é que a primeira finalização saiu aos 12 do segundo tempo, com Gedoz, e o primeiro chute no gol veio aos 42, com o volante Arthur, que parou no goleiro Georgemy.

Solidez

Sem muito tempo para deixar a equipe com a sua cara, Felipe Conceição buscou a solidez defensiva, para este início de trabalho. Com as linhas juntas e próxima à área do goleiro Vinícius, o Remo variou entre o 4-5-1 e o 4-4-2, para dificultar a criação do Vila, que conseguiu assustar apenas em contra-ataques ou passes errados.

Bola parada decide

Já que pelo chão estava difícil, o Vila Nova buscou marcar pelo alto. Aos 35 do segundo tempo, Renan Mota cobrou escanteio, Rafael Donato subiu livre, sem marcação, venceu Romércio e estufou as redes do Remo. O Leão ainda buscou chegar ao empate, com um abafa final, mas o placar não mudou.

Ficha técnica

Remo x Vila Nova

10ª rodada – Série B

Local: Estádio Banpará Baenão, Belém (PA)

Hora: 21h

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (CD/RJ)

Árbitro Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (AB/RJ)

Árbitro Assistente 2: Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sa (AB/RJ)

Quarto Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (CD/PA)

Gols: Rafael Donato aos 35/2T

Cartões amarelos: Uchôa, Erick Flores, Romércio (REM); Dudu e Deivid (VIL)

Remo: Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva), Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Anderson Uchôa (Pingo), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Erick Flores (Arthur), Dioguinho (Wallace) e Renan Gorne (Tiago Miranda)

Técnico: Felipe Conceição

Vila Nova: Georgemy; Danilo Belão, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Deivid (Pedro Bambu), Dudu (Clayton), Arthur Rezende e Cássio Gabriel (Renan Mota); Alesson e Kelvin (Cardoso)

Técnico: Higo Magalhães