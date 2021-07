Técnico do Paysandu agradece Nicolas e cita possíveis soluções no elenco para o ataque

A saída do atacante Nicolas para o Goiás ainda repercute na Curuzu. O técnico do Paysandu, Vinícius Eutrópio, falou sobre a perda do jogador. Nos últimos meses, o artilheiro vivia o pior momento no clube - foram 15 partidas sem marcar. Apesar disso, o treinador deixou elogios ao atleta e comentou sobre os possíveis substitutos:

"Gostaria de fazer meu agradecimento ao Nicolas. É um jogador sem comentário É difícil, pois perdemos um referência de grupo. Tem o Darnlei, que é uma aposta e precisa ser trabalhado. O Patrick é um jogador que estamos preparando. Outra opção é o Bruno Paulo, mas não está 100% e com certeza, sempre atento ao mercado", disse Eutrópio.

Desafio dentro da Curuzu

Em dois jogos no Estádio da Curuzu, o Paysandu não venceu ainda dentro de casa. Derrota para o Botafogo-PB e empate contra o Volta Redonda-RJ, inclusive com o goleiro Victor Souza sendo o destaque contra o Belo. Segundo Eutrópio, o time precisa aprender que jogar em casa precisa ser uma vantagem e não um empecilho:

"Traçamos o foco e a estratégia da semana para achar uma fórmula [para vencer em casa]. É o nosso grande desafio. Temos duas partidas e fazendo bem o dever de casa [podemos vencer]. Temos que usar o fator casa como ponto positivo, não pode ser obstáculo", concluiu.