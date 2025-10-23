Cuiabá terá terceiro goleiro contra o Remo em duelo decisivo pela Série B Sem Luan Polli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Eduardo Barros terá de escalar o terceiro goleiro, Guilherme Nogueira, que disputou apenas cinco partidas na Série B O Liberal 23.10.25 19h52 No primeiro turno Remo e Cuiabá ficaram no 0 a 0. (Igor Mota / O Liberal) O Cuiabá enfrenta o Remo nesta sexta-feira (25), às 21h35 (de Brasília), na Arena Pantanal, em um confronto direto na briga pelo acesso à Série A. A equipe mato-grossense ocupa a oitava colocação, com 50 pontos, quatro atrás do time paraense, que fecha o G4. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O grande destaque da equipe para o jogo será a ausência do goleiro titular Luan Polli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o técnico Eduardo Barros terá de escalar o terceiro goleiro, Guilherme Nogueira, que disputou apenas cinco partidas na Série B e não atua desde o empate com o Atlético-GO, em 24 de agosto. Assim, o Cuiabá, assim como o Remo, terá de recorrer ao terceiro goleiro para a partida. VEJA MAIS Reynaldo prega foco e “mesma postura” para o Remo seguir na briga pelo G-4 da Série B Zagueiro azulino destacou a sequência positiva da equipe e afirmou que o time deve manter a intensidade diante do Cuiabá, fora de casa Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona Além de Polli, o técnico Eduardo Barros não poderá contar com o zagueiro Nathan e o volante Lucas Mineiro, também suspensos. Lesões afastam ainda o volante Calebe, o goleiro Mateus Pasinato, o zagueiro Alan Empereur e o atacante Alisson Safira, artilheiro da equipe com 10 gols. Para recompor a defesa, Barros deve apostar na entrada de Patrick de Lucca, que retorna de suspensão, e no aproveitamento de outros defensores como Sander, Bruno Alves e Gui Mariano. Restando cinco rodadas para o fim da Série B, o Cuiabá soma 50 pontos e precisa somar, na prática, pelo menos 12 dos 15 pontos restantes para manter vivo o sonho do acesso. Nas contas mais realistas, seriam necessários 63 a 64 pontos para garantir presença no G4 — média dos últimos cinco campeonatos. Em 2020, o próprio Dourado subiu com 61 pontos, a menor pontuação recente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 cuiabá x remo jornal amazonia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Cuiabá terá terceiro goleiro contra o Remo em duelo decisivo pela Série B Sem Luan Polli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Eduardo Barros terá de escalar o terceiro goleiro, Guilherme Nogueira, que disputou apenas cinco partidas na Série B 23.10.25 19h52 SÉRIE B Reynaldo prega foco e “mesma postura” para o Remo seguir na briga pelo G-4 da Série B Zagueiro azulino destacou a sequência positiva da equipe e afirmou que o time deve manter a intensidade diante do Cuiabá, fora de casa 23.10.25 18h45 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo, Cuiabá tem volume ofensivo e intensidade na defesa Adversário do Leão nesta sexta (24), o Dourado figura entre os que mais finalizam e criam chances na competição 23.10.25 17h01 Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00 Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22 Futebol Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas. 22.10.25 14h24