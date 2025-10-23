Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Cuiabá terá terceiro goleiro contra o Remo em duelo decisivo pela Série B

Sem Luan Polli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Eduardo Barros terá de escalar o terceiro goleiro, Guilherme Nogueira, que disputou apenas cinco partidas na Série B

O Liberal
fonte

No primeiro turno Remo e Cuiabá ficaram no 0 a 0. (Igor Mota / O Liberal)

O Cuiabá enfrenta o Remo nesta sexta-feira (25), às 21h35 (de Brasília), na Arena Pantanal, em um confronto direto na briga pelo acesso à Série A. A equipe mato-grossense ocupa a oitava colocação, com 50 pontos, quatro atrás do time paraense, que fecha o G4.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O grande destaque da equipe para o jogo será a ausência do goleiro titular Luan Polli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o técnico Eduardo Barros terá de escalar o terceiro goleiro, Guilherme Nogueira, que disputou apenas cinco partidas na Série B e não atua desde o empate com o Atlético-GO, em 24 de agosto. Assim, o Cuiabá, assim como o Remo, terá de recorrer ao terceiro goleiro para a partida.

Além de Polli, o técnico Eduardo Barros não poderá contar com o zagueiro Nathan e o volante Lucas Mineiro, também suspensos. Lesões afastam ainda o volante Calebe, o goleiro Mateus Pasinato, o zagueiro Alan Empereur e o atacante Alisson Safira, artilheiro da equipe com 10 gols. Para recompor a defesa, Barros deve apostar na entrada de Patrick de Lucca, que retorna de suspensão, e no aproveitamento de outros defensores como Sander, Bruno Alves e Gui Mariano.

Restando cinco rodadas para o fim da Série B, o Cuiabá soma 50 pontos e precisa somar, na prática, pelo menos 12 dos 15 pontos restantes para manter vivo o sonho do acesso. Nas contas mais realistas, seriam necessários 63 a 64 pontos para garantir presença no G4 — média dos últimos cinco campeonatos. Em 2020, o próprio Dourado subiu com 61 pontos, a menor pontuação recente.

 

