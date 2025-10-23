Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul O Liberal 23.10.25 10h22 Equipes se enfrentam na próxima sexta-feira (24) (Reprodução / Instagram) O Remo visita o Cuiabá-MT nesta sexta-feira (24), em jogo pela 34ª rodada da Série B. As equipes ainda estão na briga pelo acesso, e uma vitória, para ambos os lados, pode deixá-las em uma posição mais confortável - principalmente para o time azulino. Para o duelo, o Dourado terá alguns desfalques no setor defensivo para lidar. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O time de Eduardo Barros perdeu o goleiro Luan Polli, o zagueiro Nathan e o volante Lucas Mineiro. Os três jogadores cumprem suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos na competição. Apesar das perdas, o técnico poderá contar com o retorno do volante Patrick Lucca, que cumpriu suspensão no duelo da última rodada, contra o Botafogo-SP, que terminou em 1 a 1. Com isso, o treinador poderá aproveitar o jogador para recompor a zaga. VEJA MAIS Cuiabá lança ingressos a partir de R$ 5 para duelo decisivo contra o Remo na Série B O Dourado perdeu posições e acabou deixando o G4, grupo que o Remo agora ocupa Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre' Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona. Meia grego elogia ambiente no Remo e diz que ainda busca seu melhor nível físico e técnico Panagiotis Tachtsidis vive bom momento sob o comando de Guto Ferreira, mas admite que ainda pode evoluir Assim, Barros deve colocar Guilherme Nogueira no lugar de Polli. Patrick pode entrar como zagueiro, ao lado de Sander e Bruno Alves. Além disso, o técnico ainda tem a opção de Gui Mariano. Além dos três desfalques, o Cuiabá também segue sem o volante Calebe, que está em tratamento por conta de um trauma no joelho, sofrido no jogo contra o Paysandu. Conforme informações do clube, o atleta só deve retornar em novembro, para as últimas rodadas. Já o goleiro Mateus Pasinato, o zagueiro Alan Empereur e o atacante Alisson Safira estão fora da temporada, também por lesão. Nesta semana, o Remo também perdeu um atleta importante do elenco: o goleiro Marcelo Rangel. O jogador foi diagnosticado com uma lesão no joelho, passou por cirurgia na última segunda-feira (20) e só retorna em 2026. O Cuiabá ainda está na luta pelo acesso. A equipe é a oitava colocada, com 54 pontos - quatro a menos que o Remo, que ocupa a quarta posição na tabela. Para o time mato-grossense, a vitória é fundamental para manter vivas as chances de subir. A partida ocorre nesta sexta-feira (24), na Arena Pantanal, às 21h30. 