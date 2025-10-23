Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Palmeiras enfrentará a LDU de Quito pelas semifinais da Libertadores (Cesar Greco/ Palmeiras)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (23/10), incluem partidas pela Copa Libertadores da América, Copa Sudamericana, Liga Europa e outras competições internacionais.

Às 13h45, o Fenerbahçe jogará contra o Stuttgart pela Europa League. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o LDU Quito pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

  1. Al Riyadh x Al Kholood - 11h55 - Sem informações
  2. Al Feiha x Al Taawon - 12h - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Najma x Al Ahli - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Copa Argentina

  1. Belgrano x Argentinos Juniors - 21h10 - XSports

Copa Libertadores da América

  1. LDU Quito x Palmeiras - 21h30 - ESPN, CazéTV e Disney+

Copa Sul-Americana

  1. Universidad de Chile x Lanús - 19h - Paramount+

Liga Conferência - Conference League

  1. Shakhtar Donetsk x Legia Varsóvia - 13h45 - Sem informações
  2. Rapid Wien x Fiorentina - 13h45 - Sem informações
  3. Strasbourg x Jagiellonia - 13h45 - Sem informações
  4. Rijeka x Sparta Praga - 13h45 - Sem informações
  5. AEK Atenas x Aberdeen - 13h45 - Sem informações
  6. Drita x Omonoia - 13h45 - Sem informações
  7. Breidablik x KuPS - 13h45 - Sem informações
  8. Shkëndija x Shelbourne - 13h45 - Sem informações
  9. Häcken x Rayo Vallecano - 13h45 - Sem informações
  10. AZ x Slovan Bratislava - 16h - Sem informações
  11. Crystal Palace x AEK Larnaca - 16h - Sem informações
  12. Shamrock Rovers x Celje - 16h - Sem informações
  13. Mainz x Zrinjski Mostar - 16h - Sem informações
  14. Lincoln Red x Lech Poznan - 16h - Sem informações
  15. Sigma x Raków Czestochowa - 16h - Sem informações
  16. Samsunspor x Dínamo Kiev - 16h - Sem informações
  17. CSU Craiova x Noah - 16h - Sem informações
  18. Hamrun Spartans x Lausanne-Sport - 16h - Sem informações

Liga Europa - Europa League

  1. Feyenoord x Panathinaikos - 13h45 - Sem informações
  2. Salzburg x Ferencváros - 13h45 - Sem informações
  3. Braga x Estrela Vermelha - 13h45 - Sem informações
  4. Lyon x Basileia - 13h45 - Sem informações
  5. FCSB x Bologna - 13h45 - Sem informações
  6. Go Ahead Eagles x Aston Villa - 13h45 - Sem informações
  7. Brann x Rangers - 13h45 - Sem informações
  8. Fenerbahçe x Stuttgart - 13h45 - CazéTV
  9. Genk x Betis - 13h45 - CazéTV
  10. Nottingham Forest x Porto - 16h - CazéTV
  11. Roma x Plzen - 16h - CazéTV
  12. LOSC x PAOK - 16h - Sem informações
  13. Celtic x Sturm Graz - 16h - Sem informações
  14. Midtjyland x Maccabi Tel Aviv - 16h - Sem informações
  15. Young Boys x Ludogorets - 16h - Sem informações
  16. Freiburg x Utrecht - 16h - Sem informações
  17. Celta x Nice - 16h - Sem informações
  18. Malmö x Dínamo Zagreb - 16h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de LDU Quito e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre LDU x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela ESPN, pela CazéTV e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Fenerbahçe e Stuttgart; veja o horário

O jogo entre Fenerbahçe x Stuttgart terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 13h45.

Onde assistir ao jogo de Nottingham e Porto; veja o horário

O jogo entre Nottingham Forest x Porto terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Roma e Plzen; veja o horário

O jogo entre Roma x Viktoria Plzen terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 15h - Al Najma x Al Ahli - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 21h30 - LDU Quito x Palmeiras - Libertadores

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 21h30 - LDU Quito x Palmeiras - Libertadores

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

  1. 19h - Universidad de Chile x Lanús - Copa Sulamericana

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

