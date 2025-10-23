Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (23/10), incluem partidas pela Copa Libertadores da América, Copa Sudamericana, Liga Europa e outras competições internacionais.

Às 13h45, o Fenerbahçe jogará contra o Stuttgart pela Europa League. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o LDU Quito pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

Al Riyadh x Al Kholood - 11h55 - Sem informações Al Feiha x Al Taawon - 12h - Youtube (Canal GOAT) Al Najma x Al Ahli - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Copa Argentina

Belgrano x Argentinos Juniors - 21h10 - XSports

Copa Libertadores da América

LDU Quito x Palmeiras - 21h30 - ESPN, CazéTV e Disney+

Copa Sul-Americana

Universidad de Chile x Lanús - 19h - Paramount+

Liga Conferência - Conference League

Shakhtar Donetsk x Legia Varsóvia - 13h45 - Sem informações Rapid Wien x Fiorentina - 13h45 - Sem informações Strasbourg x Jagiellonia - 13h45 - Sem informações Rijeka x Sparta Praga - 13h45 - Sem informações AEK Atenas x Aberdeen - 13h45 - Sem informações Drita x Omonoia - 13h45 - Sem informações Breidablik x KuPS - 13h45 - Sem informações Shkëndija x Shelbourne - 13h45 - Sem informações Häcken x Rayo Vallecano - 13h45 - Sem informações AZ x Slovan Bratislava - 16h - Sem informações Crystal Palace x AEK Larnaca - 16h - Sem informações Shamrock Rovers x Celje - 16h - Sem informações Mainz x Zrinjski Mostar - 16h - Sem informações Lincoln Red x Lech Poznan - 16h - Sem informações Sigma x Raków Czestochowa - 16h - Sem informações Samsunspor x Dínamo Kiev - 16h - Sem informações CSU Craiova x Noah - 16h - Sem informações Hamrun Spartans x Lausanne-Sport - 16h - Sem informações

Liga Europa - Europa League

Feyenoord x Panathinaikos - 13h45 - Sem informações Salzburg x Ferencváros - 13h45 - Sem informações Braga x Estrela Vermelha - 13h45 - Sem informações Lyon x Basileia - 13h45 - Sem informações FCSB x Bologna - 13h45 - Sem informações Go Ahead Eagles x Aston Villa - 13h45 - Sem informações Brann x Rangers - 13h45 - Sem informações Fenerbahçe x Stuttgart - 13h45 - CazéTV Genk x Betis - 13h45 - CazéTV Nottingham Forest x Porto - 16h - CazéTV Roma x Plzen - 16h - CazéTV LOSC x PAOK - 16h - Sem informações Celtic x Sturm Graz - 16h - Sem informações Midtjyland x Maccabi Tel Aviv - 16h - Sem informações Young Boys x Ludogorets - 16h - Sem informações Freiburg x Utrecht - 16h - Sem informações Celta x Nice - 16h - Sem informações Malmö x Dínamo Zagreb - 16h - Sem informações

