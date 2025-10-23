Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 23.10.25 7h00 Às 21h30, o Palmeiras enfrentará a LDU de Quito pelas semifinais da Libertadores (Cesar Greco/ Palmeiras) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (23/10), incluem partidas pela Copa Libertadores da América, Copa Sudamericana, Liga Europa e outras competições internacionais. Às 13h45, o Fenerbahçe jogará contra o Stuttgart pela Europa League. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o LDU Quito pela Libertadores. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Saudita Al Riyadh x Al Kholood - 11h55 - Sem informações Al Feiha x Al Taawon - 12h - Youtube (Canal GOAT) Al Najma x Al Ahli - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Copa Argentina Belgrano x Argentinos Juniors - 21h10 - XSports Copa Libertadores da América LDU Quito x Palmeiras - 21h30 - ESPN, CazéTV e Disney+ Copa Sul-Americana Universidad de Chile x Lanús - 19h - Paramount+ Liga Conferência - Conference League Shakhtar Donetsk x Legia Varsóvia - 13h45 - Sem informações Rapid Wien x Fiorentina - 13h45 - Sem informações Strasbourg x Jagiellonia - 13h45 - Sem informações Rijeka x Sparta Praga - 13h45 - Sem informações AEK Atenas x Aberdeen - 13h45 - Sem informações Drita x Omonoia - 13h45 - Sem informações Breidablik x KuPS - 13h45 - Sem informações Shkëndija x Shelbourne - 13h45 - Sem informações Häcken x Rayo Vallecano - 13h45 - Sem informações AZ x Slovan Bratislava - 16h - Sem informações Crystal Palace x AEK Larnaca - 16h - Sem informações Shamrock Rovers x Celje - 16h - Sem informações Mainz x Zrinjski Mostar - 16h - Sem informações Lincoln Red x Lech Poznan - 16h - Sem informações Sigma x Raków Czestochowa - 16h - Sem informações Samsunspor x Dínamo Kiev - 16h - Sem informações CSU Craiova x Noah - 16h - Sem informações Hamrun Spartans x Lausanne-Sport - 16h - Sem informações Liga Europa - Europa League Feyenoord x Panathinaikos - 13h45 - Sem informações Salzburg x Ferencváros - 13h45 - Sem informações Braga x Estrela Vermelha - 13h45 - Sem informações Lyon x Basileia - 13h45 - Sem informações FCSB x Bologna - 13h45 - Sem informações Go Ahead Eagles x Aston Villa - 13h45 - Sem informações Brann x Rangers - 13h45 - Sem informações Fenerbahçe x Stuttgart - 13h45 - CazéTV Genk x Betis - 13h45 - CazéTV Nottingham Forest x Porto - 16h - CazéTV Roma x Plzen - 16h - CazéTV LOSC x PAOK - 16h - Sem informações Celtic x Sturm Graz - 16h - Sem informações Midtjyland x Maccabi Tel Aviv - 16h - Sem informações Young Boys x Ludogorets - 16h - Sem informações Freiburg x Utrecht - 16h - Sem informações Celta x Nice - 16h - Sem informações Malmö x Dínamo Zagreb - 16h - Sem informações Onde assistir ao jogo de LDU Quito e Palmeiras; veja o horário O jogo entre LDU x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela ESPN, pela CazéTV e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Fenerbahçe e Stuttgart; veja o horário O jogo entre Fenerbahçe x Stuttgart terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 13h45. Onde assistir ao jogo de Nottingham e Porto; veja o horário O jogo entre Nottingham Forest x Porto terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h. Onde assistir ao jogo de Roma e Plzen; veja o horário O jogo entre Roma x Viktoria Plzen terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 15h - Al Najma x Al Ahli - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN
21h30 - LDU Quito x Palmeiras - Libertadores

SporTV
Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max
Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+
21h30 - LDU Quito x Palmeiras - Libertadores

Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball
Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+
19h - Universidad de Chile x Lanús - Copa Sulamericana

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. 