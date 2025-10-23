Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda

O Racing enfrentou o Flamengo na noite da última quarta-feira (22), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. A partida foi realizada no Maracanã e terminou com o placar de 1 a 0 para a equipe carioca, que agora leva a vantagem para o jogo de volta, em Buenos Aires, na Argentina.

Contudo, um detalhe curioso chamou a atenção de torcedores paraenses que acompanhavam o pré-jogo pela televisão: o técnico Gustavo Costas, comandante da equipe argentina, apareceu vestindo uma camisa muito parecida com a do Clube do Remo. A semelhança entre os uniformes surpreendeu os torcedores azulinos, que rapidamente comentaram o fato nas redes sociais.

Apesar da coincidência, a camisa usada por Costas é uma peça retrô do próprio Racing Club, inspirada em um modelo histórico do início do século passado. O uniforme traz o escudo de 1920, um dos mais antigos da equipe argentina. Naquele período, entre 1918 e 1920, o emblema do Racing era formado por um monograma com as letras “R” e “C” entrelaçadas, utilizado em diferentes versões do vestuário do clube.

Esse design simples e elegante, bem distinto dos escudos mais elaborados que surgiram nas décadas seguintes, marcou uma época importante da história do time de Avellaneda. Outro detalhe interessante é que as cores do Racing — azul-celeste e branco — lembram bastante as do Paysandu, tradicional rival do Remo no futebol paraense.

Camisa I do Racing Club de 1920 (Imagem/Reprodução)