Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses O Liberal 23.10.25 11h19 Treinador veste uniforme histórico do Racing e causa confusão entre torcedores (Imagem/Reprodução) O Racing enfrentou o Flamengo na noite da última quarta-feira (22), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. A partida foi realizada no Maracanã e terminou com o placar de 1 a 0 para a equipe carioca, que agora leva a vantagem para o jogo de volta, em Buenos Aires, na Argentina. Contudo, um detalhe curioso chamou a atenção de torcedores paraenses que acompanhavam o pré-jogo pela televisão: o técnico Gustavo Costas, comandante da equipe argentina, apareceu vestindo uma camisa muito parecida com a do Clube do Remo. A semelhança entre os uniformes surpreendeu os torcedores azulinos, que rapidamente comentaram o fato nas redes sociais. VEJA MAIS Wendel pede apoio da torcida e promete luta do Paysandu: 'Enquanto houver chances' Atacante vive melhor momento desde que chegou ao clube, após marcar nos dois últimos jogos, e diz acreditar que o elenco pode reagir, mesmo com menos de 1% de chance de escapar da queda. Paysandu abre venda de ingressos para jogo que pode definir futuro na Série B Enquanto houver chance, os bicolores seguem agarrados à esperança de permanecer na Série B Apesar da coincidência, a camisa usada por Costas é uma peça retrô do próprio Racing Club, inspirada em um modelo histórico do início do século passado. O uniforme traz o escudo de 1920, um dos mais antigos da equipe argentina. Naquele período, entre 1918 e 1920, o emblema do Racing era formado por um monograma com as letras "R" e "C" entrelaçadas, utilizado em diferentes versões do vestuário do clube. Esse design simples e elegante, bem distinto dos escudos mais elaborados que surgiram nas décadas seguintes, marcou uma época importante da história do time de Avellaneda. Outro detalhe interessante é que as cores do Racing — azul-celeste e branco — lembram bastante as do Paysandu, tradicional rival do Remo no futebol paraense. Camisa I do Racing Club de 1920 (Imagem/Reprodução)