Reynaldo prega foco e “mesma postura” para o Remo seguir na briga pelo G-4 da Série B Zagueiro azulino destacou a sequência positiva da equipe e afirmou que o time deve manter a intensidade diante do Cuiabá, fora de casa Iury Costa 23.10.25 18h45 Jogador defende brigar a cada jogo pelo acesso. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Clube do Remo volta a campo nesta sexta-feira (24), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vivendo o melhor momento da temporada, o Leão soma cinco vitórias consecutivas e depende apenas de si para conquistar o acesso à Série A. Em coletiva nesta quinta-feira (23), o zagueiro Reynaldo projetou o confronto direto e pregou foco total na manutenção do bom desempenho. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “A gente deve continuar com o mesmo ritmo que vem fazendo nas últimas partidas, mostrando nossa atitude em campo. Vimos de cinco vitórias, mas o importante é o próximo jogo. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá em Cuiabá, mas tem que manter a mesma postura para sair com um bom resultado”, afirmou o defensor. Mesmo enfrentando um adversário comandado anteriormente pelo técnico azulino, Guto Ferreira, Reynaldo minimizou a possibilidade de vantagem tática por esse motivo. Segundo ele, o sucesso da equipe depende mais da consistência e da postura dentro de campo. “Acredito que não [exista vantagem]. Depende muito da nossa postura, daquilo que a gente vem trabalhando dia a dia. Isso tem feito a diferença nesses últimos jogos, essa mudança de atitude. Temos tudo para fazer um grande jogo em Cuiabá e sair com os três pontos”, completou. VEJA MAIS Raio-x: Adversário do Remo, Cuiabá tem volume ofensivo e intensidade na defesa Adversário do Leão nesta sexta (24), o Dourado figura entre os que mais finalizam e criam chances na competição Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul O zagueiro também comentou sobre a reta final da Série B, marcada por confrontos diretos e equilíbrio na disputa pelas quatro vagas de acesso. Para ele, o grupo está concentrado em manter o foco no próprio desempenho. “A gente acaba acompanhando a Série B, mas estamos focados no nosso. Depende somente da gente. Temos que brigar para ganhar cada jogo. O Guto tem batido muito nisso, o importante é sempre o próximo jogo”, pontuou. O duelo com o Cuiabá traz lembranças de uma das derrotas mais marcantes da história azulina, na final da Copa Verde de 2015, quando o Remo perdeu o título após uma virada histórica do Dourado na Arena Pantanal. Para Reynaldo, o momento agora é outro e o elenco busca escrever uma nova história. "A gente sabe da importância desse final de campeonato e de fazer um grande jogo lá. O que ficou para trás ficou. Agora é focar no Cuiabá e sair com os três pontos", declarou. O confronto é direto na luta pelo acesso. O Remo ocupa a quarta colocação, com 54 pontos, enquanto o Cuiabá aparece logo atrás, com 52. Uma vitória fora de casa pode consolidar o Leão de volta ao G-4 e deixar o time ainda mais próximo do retorno à elite do futebol brasileiro. A partida entre Cuiabá e Remo será nesta sexta-feira (24), às 21h35, na Arena Pantanal, com transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração da Rádio Liberal+. 