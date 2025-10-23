Raio-x: Adversário do Remo, Cuiabá tem volume ofensivo e intensidade na defesa Adversário do Leão nesta sexta (24), o Dourado figura entre os que mais finalizam e criam chances na competição Iury Costa 23.10.25 17h01 Dourado se destaca na criação de grandes chances e nas finalizações no gol. () O Clube do Remo entra em campo nesta sexta-feira (24), às 21h35, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto é direto na briga pelo acesso e marca o início da reta final da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Dourado ocupa lugar de destaque entre os times mais ofensivos da Série B. É o 6º time com mais gols marcados, com 40 bolas na rede, número que o coloca no mesmo patamar de equipes como o próprio Remo e outros cinco clubes que superaram a marca dos 40 gols. Além disso, o Cuiabá é o 3º time com mais grandes chances criadas, foram 68 no total, demonstrando um volume ofensivo alto. No entanto, esse mesmo poder de ataque vem acompanhado de desperdícios: o time é o 6º que mais perde grandes oportunidades, o que reflete uma equipe que cria bastante, mas nem sempre consegue converter. O volume de finalizações também chama atenção. O Dourado é o 4º time que mais finaliza na Série B, com média de 14,5 por jogo, e o líder em finalizações no gol, com média de 4,9 por partida. Isso mostra que o ataque cuiabano é insistente, busca o gol o tempo todo e costuma testar bastante os goleiros adversários. Essa ofensividade também se reflete nas bolas paradas: o Cuiabá é o 4º time com mais escanteios na competição, com média de 5,6 por jogo, um indicativo do número de jogadas criadas no campo de ataque. VEJA MAIS Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul Meia grego elogia ambiente no Remo e diz que ainda busca seu melhor nível físico e técnico Panagiotis Tachtsidis vive bom momento sob o comando de Guto Ferreira, mas admite que ainda pode evoluir Na defesa, os números não impressionam, mas mostram um time competitivo. O Dourado é o 4º com mais interceptações (8,9 por jogo) e aparece na 6ª colocação em cortes (média de 29,3). São dados que refletem um sistema defensivo que participa bastante, mas que nem sempre se mostra sólido. Além disso, a equipe se destaca pela intensidade nas disputas, é o 3º time que mais comete faltas, com média de 15 por partida. Outro dado curioso é a relação com os pênaltis. O Cuiabá é o 2º time da Série B que mais teve penalidades a favor, com 10 cobranças, das quais 7 foram convertidas. Isso significa que quase 20% dos gols do time na competição vieram de pênaltis, evidenciando uma equipe que ataca muito e força o erro dos adversários dentro da área. A partida terá transmissão lance a lance no portal OLiberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal+. 