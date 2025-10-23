Raio-x: Adversário do Remo, Cuiabá tem volume ofensivo e intensidade na defesa

O Clube do Remo entra em campo nesta sexta-feira (24), às 21h35, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto é direto na briga pelo acesso e marca o início da reta final da competição.

O Dourado ocupa lugar de destaque entre os times mais ofensivos da Série B. É o 6º time com mais gols marcados, com 40 bolas na rede, número que o coloca no mesmo patamar de equipes como o próprio Remo e outros cinco clubes que superaram a marca dos 40 gols.

Além disso, o Cuiabá é o 3º time com mais grandes chances criadas, foram 68 no total, demonstrando um volume ofensivo alto. No entanto, esse mesmo poder de ataque vem acompanhado de desperdícios: o time é o 6º que mais perde grandes oportunidades, o que reflete uma equipe que cria bastante, mas nem sempre consegue converter.

O volume de finalizações também chama atenção. O Dourado é o 4º time que mais finaliza na Série B, com média de 14,5 por jogo, e o líder em finalizações no gol, com média de 4,9 por partida. Isso mostra que o ataque cuiabano é insistente, busca o gol o tempo todo e costuma testar bastante os goleiros adversários. Essa ofensividade também se reflete nas bolas paradas: o Cuiabá é o 4º time com mais escanteios na competição, com média de 5,6 por jogo, um indicativo do número de jogadas criadas no campo de ataque.

Na defesa, os números não impressionam, mas mostram um time competitivo. O Dourado é o 4º com mais interceptações (8,9 por jogo) e aparece na 6ª colocação em cortes (média de 29,3). São dados que refletem um sistema defensivo que participa bastante, mas que nem sempre se mostra sólido. Além disso, a equipe se destaca pela intensidade nas disputas, é o 3º time que mais comete faltas, com média de 15 por partida.

Outro dado curioso é a relação com os pênaltis. O Cuiabá é o 2º time da Série B que mais teve penalidades a favor, com 10 cobranças, das quais 7 foram convertidas. Isso significa que quase 20% dos gols do time na competição vieram de pênaltis, evidenciando uma equipe que ataca muito e força o erro dos adversários dentro da área.

A partida terá transmissão lance a lance no portal OLiberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal+.