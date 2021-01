Com surto de covid e lesões no Remo, saiba qual deve ser o time para a final da Série C

Um surto de covid-19 no elenco, lesões e no meio meio de tudo isso, uma final do Campeonato Brasileiro da Série C. Esse é o cenário do Remo nos últimos dias, enquanto se prepara para a decisão contra o Vila Nova, que começa neste sábado (23), às 17h, no Estádio OBA. São 13 desfalques no total para o preparador físico Renan Capra, que vai comandar a equipe.

PROVÁVEL TIME TITULAR

Com esse fato, a equipe de O Liberal resolveu pensar naquele que pode ser a equipe titular para a partida. Vale lembrar que o Leão tem 17 jogadores disponíveis, sendo três goleiros. Na derrota para o Londrina-PR por 1 a 0, já vimos alguns "testes" para o que seria esta final. Por exemplo, sem o lateral-esquerdo Marlon, um dos jogadores com o novo coronavírus, o volante Lailson foi escalado na função.

Com o pensamento de manter a alteração, o provável time titular deve ser: Vinícius; Ricardo Luz, Gilberto Alemão, Fredson e Lailson; Lucas Siqueira, Júlio Rusch e Felipe Gedoz; Wallace, Eron e Eduardo Ramos. Confira os atletas disponíveis:

Goleiros: Vinicius, Thiago e Lucas Mocorongo.

Lateral: Ricardo Luz.

Zagueiros: Gilberto Alemão, Fredson e Kevem.

Volantes: Lailson, Lucas Siqueira e Júlio Rusch.

Meias: Eduardo Ramos, Felipe Gedoz e Rafael.

Atacantes: Tcharlles, Wallace, Eron e Pepê,

O time azulino já está em Goiânia e tem vários desfalques por covid-19: o técnico Paulo Bonamigo, o auxiliar Edson Gonzaga e o coordenador técnico Netão, os zagueiros Rafael Jansen, Mimica e Warley, o lateral-esquerdo Marlon, os volantes Charles e Gelson, os meias Carlos Alberto e Dioguinho e os atacantes Salatiel, Augusto e Ronald. O lateral-esquerdo Dudu Mandai trata uma lesão na coxa e o atacante Hélio uma lesão grau II do reto anterior da coxa esquerda. Os volantes Julio Rusch e Lucas Siqueira, que estão em transição, devem jogar.