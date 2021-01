Remo ganha mais um desfalque para o jogo contra o Vila Nova pela final da Série C

O atacante Hélio Borges está fora da primeira partida contra o Vila Nova, marcado para sábado, às 17 horas, no OBA, em Goiânia (GO). O jogador está com uma lesão grau II do reto anterior da coxa esquerda. Além dele, o auxiliar-técnico Ivo Pepo também não vai viajar para Goiás por que testou positivo para covid-19. A informação foi divulgada pelo Remo nesta quarta-feira.

O time azulino viaja para Goiânia na madrugada desta quinta-feira e vai com vários desfalques por causa do surto de covid-19 e também por lesão. Além de Pepo, o técnico Paulo Bonamigo, o auxiliar Edson Gonzaga e do coordenador técnico Netão, os zagueiros Rafael Jansen, Mimica e Warley, o lateral-esquerdo Marlon, os volantes Charles e Gelson, os meias Carlos Alberto e Dioguinho e os atacantes Salatiel, Augusto e Ronald também estão foram a primeira partida por causa da doença.

O time ainda tem o desfalque do lateral esquerdo Dudu Mandai, que está tratando uma lesão na coxa. Os volantes Julio Rusch e Lucas Siqueira estão em transição e podem viajar com o time para Goiânia.

O preparador físico Renan Capra é quem vai comandar o Remo. A partida entre Remo e Vila Nova terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

Leia a nota do Remo:

Após exames realizados, o departamento médico do Clube do Remo informa que o analista e auxiliar-técnico Ivo Pepo testou positivo para a Covid-19. Pepo está assintomático e foi afastado das atividades, seguindo o protocolo do clube. Durante esse período, ele será monitorado pelo dm azulino.

Hélio

​​​​O atacante Hélio, após realizar exames nesta quarta-feira (20), está fora do jogo contra o Vila Nova. Hélio foi diagnosticado com lesão grau ll do reto anterior da coxa esquerda.

