Remo: mais seis testam positivo para covid-19 e lista de desfalques para a final aumenta

Mais problemas para o Remo, antes da final do Brasileirão Série C. O zagueiro Rafael Jansen, o zagueiro/volante Warley, o volante Charles, o meia Dioguinho, o atacante Ronald e o técnico interino Netão também estão com covid-19 e desfalcarão a equipe no primeiro jogo da final do torneio. A reportagem teve acesso a informação e procurou o médico e a assessoria do clube. Jean Klay confirmou a informação e a assessoria manteve o silêncio, até que o clube divulgou uma nota.

Os atletas e Netão se juntam ao técnico Paulo Bonamigo, ao auxiliar Edson Gonzaga, o zagueiro Mimica, o lateral-esquerdo Marlon, o volante Gelson, o meia Carlos Alberto e os atacantes Salatiel e Augusto, que já estavam afastados por testarem positivo. No caso, são cinco titulares que estariam de fora (Jansen, Charles, Mimica, Salatiel e Marlon).

O Remo vai enfrentar o Vila Nova fora de casa na primeira partida da final da Série C. Na tabela, o jogo está marcado para domingo, 24 de janeiro, mas ainda falta a confirmação da CBF, além do local e horário do confronto. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

Nota oficial

Após exames realizados, o departamento médico do Clube do Remo informa que os jogadores Warley, Rafael Jansen, Charles, Dioguinho, Ronald e o auxiliar-técnico João Nasser Neto testaram positivo para a Covid-19.

Os atletas e Netão estão assintomáticos/ sintomas leves. Seguindo o protocolo do clube, todos foram afastados de suas atividades.

Durante esse período, eles serão monitorados pelo dm remista.