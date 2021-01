Médico do Remo adianta ausências de titulares na final e explica surto de covid: 'Provavelmente em função das comemorações na Doca'

O Clube do Remo vai ter desfalques importantes no jogo contra o Vila Nova-GO na primeira partida da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Além do técnico Paulo Bonamigo e do auxiliar Edson Gonzaga, o zagueiro Mimica, o lateral esquerdo Marlon, o volante Gelson, o meia Carlos Alberto e os atacantes Salatiel e Augusto seguem afastados por causa da covid-19. Entre os atletas, Marlon e Salatiel são titulares no time azulino.

Segundo o diretor do Nasp (Núcleo Azulino de Saúde e Performance), médico Jean Klay, os jogadores estão em observação e se recuperando bem da doença. No entanto, vão seguir afastados dos treinamentos e, consequentemente, do primeiro jogo da final. Jean ainda comentou que o surto de covid-19 por ter ocorrido por causa da festa na Doca.

“Esse pequeno surto que tivemos no clube era algo que não estava no nosso planejamento. Éramos o clube com mais tempo de testes negativos no Brasil. Há três meses ninguém positivava no clube do Remo. No entanto, fomos surpreendidos com essa quantidade de positivos. Muito provavelmente em função das comemorações na Doca. Todos estão medicados. Sob observação. Foram realizados exames laboratoriais e tomografia de tórax. Todos estão evoluindo bem. No entanto já sabe que nenhum deles estará à disposição para o primeiro jogo da final”, afirmou o médico do Remo, em entrevista para o jornalista Agripino Furtado, da Rádio Liberal.

OUTROS DESFALQUES

Além dos jogadores com covid-19, o Remo ainda pode ter os desfalques de mais dois atletas. Os volantes Lucas Siqueira e Julio Rusch saíram da partida contra o Londrina lesionados. O médico do Remo informou que Lucas teve um entorse no tornozelo e iniciou o tratamento. Já Júlio Rusch teve uma lesão na parte posterior da coxa direita e vai realizar uma ressonância na terça-feira para saber a gravidade.

O Remo vai enfrentar o Vila Nova fora de casa na primeira partida da final da Série C. Na tabela, o jogo está marcado para domingo, 24 de janeiro, mas ainda falta a confirmação da CBF, além do local e horário do confronto. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.