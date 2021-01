Sobre surto de covid, atacante do Remo pensa na saúde dos companheiros: 'Uma surpresa'

Após a conquista do acesso, o Remo chega a final da Série C para encarar o Vila Nova-GO em duas partidas. Sendo a primeira em Goiânia, no próximo sábado (23), às 17h, no estádio Onêsio Brasileiro Alvarenga (OBA).

O equipe vive um surto de covid-19 e possui 11 desfalques para os jogos da final. Para o atacante Tcharlles esse momento é de surpresa mas de se preocupar com a decisão também. “Foi uma surpresa, infelizmente. Mas nossa equipe tem que pensar que agora estamos às vésperas de uma grande decisão e pensar, claro, na saúde dos nossos companheiros. Mas pensar também na grande decisão”, afirmou.

Duas dessas ausências são o líder de assistência Marlon e o artilheiro Salatiel, que segundo o jogador, vão fazer falta na equipe. Porém, o time é considerado forte e vai conseguir o seu objetivo. “Sabemos que são grandes jogadores, que fazem a diferença. Bonamigo sempre enfatizou que a nossa equipe é forte, chegou a hora de mostrar isso em campo”, finalizou o atleta.

Vila Nova-GO e Remo terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.