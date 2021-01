Remo e Vila Nova vão disputar a final da Série C de 2020 em dois jogos nos próximos sábados (23 e 30/01), às 17h. O primeiro jogo será neste sábado (23) em Goiânia, no estádio Onêsio Brasileiro Alvarenga (OBA). O segundo jogo ocorre no sábado (30) seguinte, em Belém, no estádio do Mangueirão, também às 17h.