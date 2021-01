Com apenas 14 jogadores à disposição, Remo pede adiamento da final da Série C

O momento é de preocupação do Remo visando a final da Série C. Após conquistar o objetivo principal, o acesso à Segundona, o Leão tem 11 jogadores que testaram para covid-19 e apenas 14 atletas à disposição para decisão. Com isso, o Leão pedirá o adiamento da final da Terceirona, contra o Vila Nova.

Na tarde desta segunda-feira (18), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas, horários e locais das partidas da final. O primeiro jogo será neste sábado (23) em Goiânia, no estádio Onêsio Brasileiro Alvarenga (OBA). O segundo jogo ocorre no sábado (30) seguinte, em Belém, no estádio do Mangueirão, também às 17h.

Desfalques

Neste momento, o Remo tem apenas 14 jogadores aptos para o primeiro jogo. Estão fora: os zagueiros Rafael Jansen, Mimica e Warley, o lateral-esquerdo Marlon, os volantes Charles e Gelson, os meias Carlos Alberto e Dioguinho e os atacantes Salatiel, Augusto e Ronald.

Os que podem jogar:

Goleiros: Vinicius, Thiago, Lucas Mocorongo

Zagueiros: Keven, Gilberto Alemão, Fredson

Laterais: Ricardo Luz

Volantes: Lailson

Meias: Eduardo Ramos, Gedoz

Atacantes: Hélio, Wallace, Tcharles, Eron

NOTA OFICIAL

O Clube do Remo vem a público informar que, devido a quantidade de resultados positivos do Covid-19 nos exames apresentados durante a semana, está tentando junto a Confederação Brasileira d Futebol (CBF) o adiamento da partida do sábado (23) diante do Vila Nova, pelo primeiro jogo da final da Série C.