Com promoção para clássicos, Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão; veja os valores

O Remo iniciou nesta quinta-feira (4) a venda de ingressos para a primeira final do Campeonato Paraense 2024, contra o Paysandu, marcado para o próximo domingo (7), às 17h, no Mangueirão, em Belém. A diretoria do Leão preparou uma promoção aos torcedores que podem adquirir bilhetes mais barato para o clássico deste domingo e também da próxima quarta-feira (10), pela semifinal da Copa Verde.

O Leão Azul divulgou em suas redes sociais uma promoção, a famosa “casadinha”. O ingresso para o clássico de domingo (7), primeiro jogo da final do Parazão, custará R$60 o bilhete para o setor de arquibancada. Já o ingresso para o setor de cadeiras sai a R$120. O torcedor poderá comprar mais barato, caso queira ir para a final do Parazão e para o segundo jogo da Copa Verde, na próxima quarta. A casadinha com dois ingressos sai R$100 para a arquibancada e R$200 para a cadeira.

Onde comprar?

A torcida do Remo pode adquirir os ingressos para o jogo contra o Paysandu em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. O torcedor também pode comprar seu bilhete através do site IngressosSa.com.

Sócios-torcedores adimplentes com o Programa Nação Azul possuem entrada liberada para o clássico.

Veja a relação de pontos de vendas de ingressos

Loja Rei da Amazônia – Sede Social

Loja Rei da Amazônia – Baenão

Loja Rei da Amazônia – Shopping Castanheira

Loja do Remo – IT Center

Loja do Remo – Shopping Pátio Belém

Loja do Remo – Parque Shopping

Loja do Remo – Shopping Metrópole

Loja do Remo – Boulevard Shopping