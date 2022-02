Com contrato até o fim da Série C, diretoria do Remo acerta com atacante Raul, ex-Cuiabá

O Remo fechou contrato com o atacante Raul, de 21 anos. O jogador já está em Belém e realiza exames durante o dia. Agora o Remo corre para regularizar o atleta, que precisa constar no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o final da tarde desta sexta-feira (25). A informação foi confirmada por uma fonte do clube.

Raul estava no Cuiabá-MT, mas neste ano não atuou em nenhuma partida e se despediu do Dourado em suas redes sociais no último domingo (20). O contrato do jogador com o Leão Azul é até o fim do Brasileirão da Série C, principal competição do clube azulino na temporada.

No ano passado Raul atuou em 21 partidas com a camisa do Cuiabá e balançou as redes sete vezes. A chegada do atacante vem em um momento em que o Remo teve duas baixas no setor ofensivo, já que o clube liberou o atacante Luan e a outra foi a saída de Welthon.

Além de ter jogado no Cuiabá pela equipe profissional, o atacante Raul defendeu o Dourado e também o Fortaleza-CE nas disputas do Campeonato Brasileiro de Aspirantes (Sub-23).