Parazão Sub-20! Clube do Remo vence Parauapebas e garante título de Campeão Paraense; veja

Clube do Remo e Parauapebas fizeram o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paraense, categoria sub-20. Em um jogo truncado, cheio de bons lances, realizado na noite desta quinta-feira, no estádio Rosenão, em Parauapebas, o Leão Azul passou com folga sobre os donos da casa, e venceram pelo placar de 3 a 1, conquistando assim o título paraense.

Pelo lado azulino, Pedro Sena marcou duas vezes, e Ricardinho fechou o placar. No resultado agregado, o Remo venceu por 5 a 2. Além do sub-20, o futebol de base azulino também sagrou-se campeão na categoria sub-17, e de quebra vai participar da Copa São Paulo de Futebol Junior, do ano que vem. O técnico do time, Vitor Braga, comemorou a vitória.

"Foi mais uma vez bem difícil. Não tivemos jogos fáceis e viemos preparados para usar nossa ofensividade. Quando eles diminuíram os ataques, nós conseguimos os gols e sabíamos que o título seria daqui. Os jogadores estão de parabéns, a comissão técnica, a diretoria. Vamos dar uma folga aos atletas e na volta o objetivo será outro".

Um fato curioso da partida foi a ausência do meia Giovanni Soares, que foi relacionado para o jogo, mas constatou-se, minutos antes, que o atleta estava sem contrato, pois o mesmo havia vencido no dia 9 de fevereiro. Se entrasse em campo, a atuação seria irregular.

Imbróglio

Vale lembrar que o segundo duelo da final havia sido suspenso, por causa de uma denúncia apresentada pelo Cruz Azul, contra o Paraupebas, de uma suposta utilização irregular de dois jogadores. O caso foi parar nas barras da justiça e a 1ª comissão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) decidiu pela paralisação do campeonato, até que o denunciado enviasse toda documentação dos atletas.

A decisão aconteceu após o primeiro confronto da final ter sido realizado, no dia 5 de fevereiro. O jogo foi vencido pelo Clube do Remo, por 2 a 1. Desde então, os adversários aguardavam a nova data.