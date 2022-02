Remo desiste de contratar meia, na véspera do fim do prazo de novas inscrições no Parazão

O Remo desistiu da ideia de contratar um meia antes do final do Parazão 2022. Apesar disso, de acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Leão Azul, o clube ainda está na busca por reforços antes do final do prazo de inscrição no estadual. No entanto, nenhum desses jogadores devem atuar no meio-de-campo.

VEJA MAIS:

A ideia de contratar mais um meia para o clube surgiu no início do mês, após o clube empatar contra o Paragominas, fora de casa, pelo Parazão. O objetivo era que o reforço fosse reserva de Felipe Gedoz e pudesse compor a equipe em partidas eventuais.

Desde então, o Remo esteve no mercado em busca de um jogador para a posição. No entanto, nenhuma negociação avançou neste sentido. A última aposta do Leão foi o meia Alisson Farias, ex-CRB. Apesar disso, a alta pedida salarial e a fama de "jogador problema" afastaram o atleta do clube azulino.

O prazo para a inscrição de reforços no campeonato paraense termina nesta sexta-feira (25). Por conta disso, o Remo corre contra o tempo para buscar opções no mercado. Quem deve ser anunciado nas próximas horas é o atacante Raul, que jogou ano passado pelo Cuiabá.

No sábado (26), o Remo enfrenta o Águia de Marabá em jogo decisivo pela última rodada da primeira fase do Parazão. Para se classificar às quartas de final, o Leão precisa pelo menos empatar com Azulão Marabaense. A partida ocorre a partir das 15h30, no estádio Baenão, em Belém, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.