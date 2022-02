Remo vai ao mercado e quer contratar meia para o Parazão 2022

O Remo tem uma nova prioridade na busca por reforços. De acordo com uma fonte de O Liberal ligada ao clube, o Leão tenta contratar um meia até o final do Parazão. A ideia é que o reforço seja reserva de Felipe Gedoz e possa compor a equipe em partidas eventuais.

O Núcleo de Esportes de O Liberal já havia apurado que o Remo estava atrás de reforços para o Parazão. Sabia-se que o Leão buscava no mercado a contratação de um lateral esquerdo e um atacante de movimentação.

No entanto, em entrevista ao programa Último Lance da última segunda-feira (7), o presidente azulino Fábio Bentes disse que o clube estaria atrás de mais uma peça para compor o elenco.

Essa peça, segundo a apuração, seria um meia. O jogador seria uma espécie de reserva imediato de Felipe Gedoz. Nas duas primeiras partidas do Leão no estadual, Gedoz estava lesionado e foi substituído por Ronald.

Na terceira rodada, quando esteve apto a jogar, Gedoz compôs o meio de campo junto com Erick Flores, Pingo e Uchôa. Quando precisou ser substituído na segunda etapa, Gedoz deu lugar ao garoto Pedro Sena, das categorias de base azulinas.

De acordo com a fonte, o Remo já fez consultas a alguns jogadores da posição, mas ainda não formalizou propostas. A ideia é que as negociações avancem nos próximos dias.

O próximo duelo do Remo no Parazão será na quinta-feira (10), às 20h, no estádio Baenão, em Belém, contra o Tapajós. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.