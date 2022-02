Após mau desempenho no Parazão, departamento de futebol do Remo mira reforços em duas posições

A presidência do Remo se reuniu com o departamento de futebol do clube na última terça-feira (1º) para avaliar o mau rendimento da equipe nas primeiras rodadas do Campeonato Paraense de 2022. De acordo com uma fonte, ligada Leão, o encontro serviu para avaliar o atual elenco e eleger posições que precisam ser reforçadas durante o Parzão.

VEJA MAIS:

Em conversa com a reportagem de O Liberal, a fonte afirmou que o Leão vai ao mercado em busca de dois jogadores: um atacante de velocidade, de preferência para atuar do lado de campo, e um lateral esquerdo. A comissão técnica e a diretoria acreditam que o time está carente em peças de reposição para esses setores.

Os reforços, segundo a fonte, devem ser apresentados ainda no Campeonato Estadual. Por enquanto, não há negociações avançadas com nenhum atleta, mas alguns jogadores estão sendo monitorados.

O Remo tem adotado uma postura mais "conservadora" na busca de reforços no mercado. A ideia da diretoria é que o clube traga jogadores de mais calibre para a disputa da Série C, que começa em maio.

De acordo com a fonte, a diretoria teme que o excesso de reforços para o estadual possa comprometer o orçamento do clube para o segundo semestre. Isso traria problemas na montagem do elenco para o Campeonato Brasileiro, já que o clube não teria mais fôlego financeiro para trazer novos atletas.