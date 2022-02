Remo: Fábio Bentes revela procura por mais três reforços para o Parazão; vídeo

O Remo busca mais três reforços para fechar o elenco do Parazão 2022. Foi o presidente azulino, Fábio Bentes, que revelou isso em entrevista ao videocast de O Liberal Último Lance. Segundo o dirigente, uma das posições prioritárias é a lateral-esquerda, já que há apenas Paulo Henrique para a função.

"Sim, estamos atrás de pelo menos mais três peças para fechar o elenco para o Paraense. A gente está focado nisto. Obviamente, se pintar alguns nomes que sejam importantes para a sequência na Série C, a gente já traz logo também. [Lateral-esquerdo] é uma delas, hoje temos um", revelou Bentes.

O Remo volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 20h, no Estádio Baenão, para encarar o Tapajós. Na partida, que é válida pela quinta rodada do Campeonato Paraense, o Leão busca manter a liderança do grupo C do estadual. O duelo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

