Com acesso garantido, Remo fez Série C com desempenho abaixo em jogos fora de casa, veja os números

O Remo não conseguiu ir à final da Série C pelo mau desempenho em partidas fora de casa. Segundo levantamento feito pelo O Liberal, o Leão Azul terminou a temporada com sete partidas seguidas sem vencer longe de Belém. Esse é o pior desempenho da equipe neste quesito em dois anos. Em 2022, o Time de Periçá chegou a ficar oito partidas sem vencer fora dos seus domínios.

A equipe azulina chegou ao seu objetivo na temporada, mas o torcedor ficou um pouco frustrado pela equipe do Remo não ter chegado à final da Série C do Campeonato Brasileiro. O acesso veio, mas o sonhado bicampeonato nacional foi adiado, após perder por 3 a 0 para o Botafogo-PB, no último sábado (5), no Estádio Almeidão, na cidade de João pessoa (PB).

O revés para o Belo só confirmou o que foi o Remo ao longo do campeonato. O Leão não conseguiu performar bem jogando longe de Belém. Foram 13 partidas disputadas fora de casa ao longo da Série C, com oito derrotas, três empates e apenas duas vitórias, tendo um aproveitamento de apenas 23.1% dos pontos disputados longe de seu torcedor. Foram 24 gols sofridos e apenas 13 marcados.

As duas únicas vitorias fora de casa conquistadas pelo Remo na Série C, foram diante do Sampaio Corrêa-MA, pelo placar de 2 a 1 e contra o Caxias-RS, em um jogo marcado pela neblina, em que o Leão derrotou o Time Grená por 4 a 2, ambos na primeira fase da Terceirona. Já no quadrangular decisivo a vitória fora de casa não veio, porém, o Remo conquistou dois empates importantes para o acesso, nos jogos diante do São Bernardo-SP (2 a 2) e também contra o Volta Redonda-RJ (1 a 1).

Veja os jogos fora de casa do Remo na Série C 2024

Athletic-MG 3 x 1 Remo

Botafogo-PB 1 x 0 Remo

Náutico-PE 4 x 1 Remo

Sampaio Corrêa-MA 1 x 2 Remo

ABC-RN 3 x 1 Remo

Caxias-RS 2 x 4 Remo

Ferroviária-SP 2 x 1 Remo

Figueirense-SC 1 x 0 Remo

Confiança-SE 1 x 0 Remo

São José-RS 0 x 0 Remo

São Bernardo-SP 2 x 2 Remo

Volta Redonda-RJ 1 x 1 Remo

Botafogo-PB 3 x 0 Remo