Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B O Liberal 30.10.25 12h09 Árbitro Bruno Arleu de Araujo comandará o duelo entre o Leão e a Chape (Cesar Greco / Palmeiras FC) À medida que a Série B do Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim, a tensão aumenta ainda mais. No próximo domingo (2), Remo e Chapecoense-SC decidem quem será o vice-líder da competição. Por conta do clima de decisão, tudo o que envolve o jogo tem sido motivo de discussão - inclusive a escolha da arbitragem para o duelo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o árbitro central será o carioca Bruno Arleu de Araújo, auxiliado pelos conterrâneos Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho. A escolha gerou certa polêmica nas redes sociais por conta da presença do executivo de futebol do Remo, também carioca, Marcos Braz, na audiência de escolha da arbitragem da partida. A Chapecoense teria enviado um ofício à Federação Catarinense de Futebol (FCF) e à CBF manifestando preocupação com a presença do dirigente azulino no processo. Apesar da sugestão de que a escolha poderia beneficiar o Remo, na Série B deste ano clubes do Norte, como Remo e Paysandu, já tiveram decisões da arbitragem que os prejudicaram. No entanto, o árbitro central foi acionado pelo VAR e, após análise das imagens, decidiu anular o gol por conta de uma falta na origem da jogada. O jogo terminou empatado em 1 a 1. “As decisões tomadas dentro de campo ultrapassaram os limites da razoabilidade e da justiça esportiva, prejudicando diretamente o desempenho e o resultado da nossa equipe”, disse o clube na época. Além disso, na 23ª rodada, o assunto voltou a ser pauta no Remo. Na partida contra o Coritiba-PR, houve um lance em que o goleiro Pedro Morisco foi expulso por agressão contra o volante Caio Vinícius dentro da grande área - o que seria pênalti. Porém, após o VAR ser chamado, o árbitro Jefferson Pereira de Moraes voltou atrás da decisão: manteve a expulsão do jogador do Coxa, mas retirou o tiro direto por conta de uma falta do atleta azulino no início da jogada. Na ocasião, Marcos Braz foi à coletiva pós-jogo e reclamou da situação, alegando que equipes do Norte são prejudicadas. “A maneira como foi revista a conveniência e a expulsão é uma brincadeira. Os times do Norte já têm dificuldade na logística, isso não é culpa de ninguém, agora essa arbitragem de hoje é uma brincadeira”, disse o dirigente na época. Outro caso O Paysandu também já reclamou da atuação da arbitragem nesta Série B. Contra o CRB-AL, na 24ª rodada, o então treinador Claudinei Oliveira criticou a decisão da árbitra Edina Alves de não marcar um pênalti em Leandro Vilela. O Papão perdeu a partida por 2 a 0. Na coletiva, o técnico comentou o caso, alegando erro de interpretação. “Foi um pênalti claro, o pé do Vilela foi chutado. O VAR chamou sem a bola ter parado, tamanha a gravidade do lance. E mesmo assim ela manteve a convicção: ‘Ah, porque eu sou Fifa, tenho que manter a decisão’”, afirmou Claudinei. Clima de decisão A partida entre Remo e Chapecoense pode deixar o time vencedor com um pé na Série A. As equipes estão empatadas com 57 pontos, com o clube catarinense levando vantagem pelo número de vitórias e ocupando a segunda colocação, enquanto o Leão Azul é o terceiro. Quem vencer assume a vice-liderança. O jogo ocorre no Baenão, às 18h30 de domingo (2). Todos os ingressos para o duelo foram vendidos, e cerca de 14 mil torcedores estarão no estádio para empurrar a equipe azulina. 