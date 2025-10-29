Remo bate recorde e gera mais de 1 milhão de visualizações em transmissão dos Desimpedidos

O bom momento do Remo dentro de campo também se reflete fora das quatro linhas. A vitória por 3 a 1 sobre o Cuiabá-MT, no último dia 24 de outubro, pela 34ª rodada da Série B, se tornou recorde de audiência na transmissão ao vivo do canal Desimpedidos, no YouTube, em parceria com a N Sports.

A cobertura da partida ultrapassou 1 milhão de visualizações e atingiu 565 mil espectadores únicos, consolidando o melhor desempenho da temporada para o canal na competição. O resultado reforça o crescimento do engajamento digital na reta final da Série B e o impacto das torcidas envolvidas, especialmente a do Leão Azul.

Torcida do Remo impulsiona audiência nacional

De acordo com André Barros, co-CEO da N Sports e da NWB-Desimpedidos, a torcida paraense tem sido um dos grandes motores da audiência do projeto.

“A torcida do Remo é uma das protagonistas desta temporada, responsável por cerca de 30% das nossas visualizações totais. O clube vem acumulando grandes audiências, como nos jogos contra América-MG, Criciúma e Athletico-PR. O Paysandu também tem uma torcida fiel, que contribui muito para esse engajamento regional”, destacou o executivo.

Os números confirmam o engajamento crescente do público digital com o futebol de acesso e reforçam o protagonismo das torcidas do Norte, especialmente a do Remo, que vem transformando o entusiasmo nas arquibancadas em recordes nas arquibancadas e também na internet.