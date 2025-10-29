Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo bate recorde e gera mais de 1 milhão de visualizações em transmissão dos Desimpedidos

Leão Azul é responsável por mais de 30% de todas as visualizações no canal na temporada

Fábio Will
fonte

Torcida do Remo é um dos destaques nesta Série B (Wagner Santana / O Liberal)

O bom momento do Remo dentro de campo também se reflete fora das quatro linhas. A vitória por 3 a 1 sobre o Cuiabá-MT, no último dia 24 de outubro, pela 34ª rodada da Série B, se tornou recorde de audiência na transmissão ao vivo do canal Desimpedidos, no YouTube, em parceria com a N Sports.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A cobertura da partida ultrapassou 1 milhão de visualizações e atingiu 565 mil espectadores únicos, consolidando o melhor desempenho da temporada para o canal na competição. O resultado reforça o crescimento do engajamento digital na reta final da Série B e o impacto das torcidas envolvidas, especialmente a do Leão Azul.

VEJA MAIS

image Em jogo inédito em Belém, Remo x Chapecoense decidem vice-liderança da Série B
É a primeira vez em que o confronto ocorre em Belém. Remo e Chape lutam ponto a ponto pelo acesso à elite do futebol brasileiro

image Remo tem seis jogadores pendurados para duelo decisivo contra a Chapecoense
Com elenco em alerta, Leão encara a Chape no Baenão neste domingo (2), em confronto direto pelo acesso à Série A

image Remo domina seleção da rodada na Série B; Guto Ferreira é destaque pela 5ª vez
Com Jorge, Nico Ferreira e João Pedro entre os eleitos, Leão confirma boa fase e amplia sequência de vitórias

Torcida do Remo impulsiona audiência nacional

De acordo com André Barros, co-CEO da N Sports e da NWB-Desimpedidos, a torcida paraense tem sido um dos grandes motores da audiência do projeto.

“A torcida do Remo é uma das protagonistas desta temporada, responsável por cerca de 30% das nossas visualizações totais. O clube vem acumulando grandes audiências, como nos jogos contra América-MG, Criciúma e Athletico-PR. O Paysandu também tem uma torcida fiel, que contribui muito para esse engajamento regional”, destacou o executivo.

Os números confirmam o engajamento crescente do público digital com o futebol de acesso e reforçam o protagonismo das torcidas do Norte, especialmente a do Remo, que vem transformando o entusiasmo nas arquibancadas em recordes nas arquibancadas e também na internet.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

série b
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Remo bate recorde e gera mais de 1 milhão de visualizações em transmissão dos Desimpedidos

Leão Azul é responsável por mais de 30% de todas as visualizações no canal na temporada

29.10.25 18h35

SÉRIE B

Remo domina seleção da rodada na Série B; Guto Ferreira é destaque pela 5ª vez

Com Jorge, Nico Ferreira e João Pedro entre os eleitos, Leão confirma boa fase e amplia sequência de vitórias

29.10.25 17h21

Futebol

Em jogo inédito em Belém, Remo x Chapecoense decidem vice-liderança da Série B

É a primeira vez em que o confronto ocorre em Belém. Remo e Chape lutam ponto a ponto pelo acesso à elite do futebol brasileiro

29.10.25 17h04

SÉRIE B

Remo tem seis jogadores pendurados para duelo decisivo contra a Chapecoense

Com elenco em alerta, Leão encara a Chape no Baenão neste domingo (2), em confronto direto pelo acesso à Série A

29.10.25 16h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PLANEJAMENTO

Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve

28.10.25 21h28

expectativa

Na mira do Leão! Endrick recebe proposta e deve ser emprestado pelo Real Madrid

Nesta semana, o Real Madrid definiu que o empréstimo do atacante será, a princípio, por seis meses e sem custos, com parte do salário pago pelo próprio clube merengue.

29.10.25 13h58

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira

29.10.25 7h00

DIAS HISTÓRICOS

Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém

Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém

28.10.25 22h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda