Remo bate recorde e gera mais de 1 milhão de visualizações em transmissão dos Desimpedidos Leão Azul é responsável por mais de 30% de todas as visualizações no canal na temporada Fábio Will 29.10.25 18h35 Torcida do Remo é um dos destaques nesta Série B (Wagner Santana / O Liberal) O bom momento do Remo dentro de campo também se reflete fora das quatro linhas. A vitória por 3 a 1 sobre o Cuiabá-MT, no último dia 24 de outubro, pela 34ª rodada da Série B, se tornou recorde de audiência na transmissão ao vivo do canal Desimpedidos, no YouTube, em parceria com a N Sports. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A cobertura da partida ultrapassou 1 milhão de visualizações e atingiu 565 mil espectadores únicos, consolidando o melhor desempenho da temporada para o canal na competição. O resultado reforça o crescimento do engajamento digital na reta final da Série B e o impacto das torcidas envolvidas, especialmente a do Leão Azul. Torcida do Remo impulsiona audiência nacional De acordo com André Barros, co-CEO da N Sports e da NWB-Desimpedidos, a torcida paraense tem sido um dos grandes motores da audiência do projeto. "A torcida do Remo é uma das protagonistas desta temporada, responsável por cerca de 30% das nossas visualizações totais. O clube vem acumulando grandes audiências, como nos jogos contra América-MG, Criciúma e Athletico-PR. O Paysandu também tem uma torcida fiel, que contribui muito para esse engajamento regional", destacou o executivo. Os números confirmam o engajamento crescente do público digital com o futebol de acesso e reforçam o protagonismo das torcidas do Norte, especialmente a do Remo, que vem transformando o entusiasmo nas arquibancadas em recordes nas arquibancadas e também na internet.