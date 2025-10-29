Remo tem seis jogadores pendurados para duelo decisivo contra a Chapecoense

O Clube do Remo se prepara para um dos jogos mais importantes da temporada. Neste domingo (2), o Leão enfrenta a Chapecoense, no Baenão, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto na luta pelo acesso à Série A.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira tem uma preocupação extra: seis jogadores do elenco azulino estão pendurados com dois cartões amarelos: o zagueiro William Klaus, o lateral Sávio, os volantes Pedro Castro, Caio Vinícius e Pavani, o meia Nathan Pescador e o atacante Diego Hernández. Caso sejam advertidos, desfalcarão o time na próxima rodada, diante do Novorizontino, fora de casa.

Entre os pendurados, quatro vêm sendo peças fundamentais na arrancada azulina, Klaus, Pedro Castro, Caio Vinícius e Diego Hernández, que marcaram presença em praticamente todos os jogos sob o comando de Guto Ferreira.

Além dos pendurados, o Remo também tem dúvidas para a partida. O grego Panagiotis Tachtsidis, autor do primeiro gol diante do Cuiabá, sofreu lesão muscular na panturrilha e pode ser desfalque. O goleiro Léo Lang, que atuou no sacrifício no segundo tempo do último jogo, também segue em observação após sentir cãibras.

Por outro lado, o goleiro Ygor Vinhas deve ficar à disposição da comissão técnica. Marcelinho e Nico Ferreira, destaque na vitória sobre o Dourado ao marcar um dos gols, deixaram o campo com leves desconfortos, mas devem ser opção para o fim de semana.

O duelo contra a Chapecoense promete casa cheia. Os ingressos para o jogo foram esgotados em apenas duas horas após o início das vendas. O Remo é o terceiro colocado da Série B, com 57 pontos, e, em caso de vitória, pode chegar a 60 pontos, ficando ainda mais perto do tão sonhado retorno à elite do futebol brasileiro.