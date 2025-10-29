Capa Jornal Amazônia
Klaus destaca foco e força da torcida antes de confronto decisivo entre Remo e Chapecoense

A quatro jogos do fim da Série B, o Clube do Remo está muito perto do acesso à Série A

Da redação
fonte

O zagueiro Klaus espera um jogo duro contra a Chapecoense. (Samara Miranda/Ascom Remo)

O clima é de decisão no Baenão. No próximo domingo (2), o Remo enfrenta a Chapecoense em um confronto direto pelo acesso à Série A. As duas equipes somam 57 pontos na tabela, mas os catarinenses levam vantagem no número de vitórias — 17 contra 15 dos azulinos. A três pontos do líder Coritiba, o Leão sabe que o duelo em Belém pode ser determinante para o desfecho da temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Titular absoluto na zaga remista, o zagueiro Klaus sabe bem como anda o clima nesta reta final de Série B. “Há várias partidas temos falado em finais, e essa é mais uma — ainda por cima, dentro de casa! Na frente do nosso torcedor, que vem acreditando desde o começo. É um jogo muito importante, e nem tem muito o que falar. É óbvio: são dois times bem colocados, brigando pelo acesso, e ambos estão preparados. A importância da partida está clara na tabela. Por isso, temos que entrar focados, porque esse resultado pode definir o campeonato”, afirmou o zagueiro.

Com o Baenão lotado nas últimas rodadas, Klaus citou também o apoio decisivo da torcida no momento que pode anteceder o possível retorno à elite do futebol brasileiro. “O Remo é para quem acredita. Nossa torcida vem em peso para o estádio, tem feito força junto com a equipe, e o Baenão é parte disso tudo. Esse apoio é fundamental dentro de campo. São jogos difíceis, adversários fortes, e o fator casa faz toda a diferença. Ter a torcida pressionando o rival nos ajuda muito nessa reta final de campeonato”, disse.

A partida de domingo ainda traz um significado especial para Klaus. Foi contra a Chapecoense, no primeiro turno, que o defensor sofreu um traumatismo cranioencefálico — a chamada concussão cerebral — após um choque de cabeça. Recuperado, ele celebra o momento e garante entrega total até o fim. “No meio da temporada, quebrei o nariz — mas foi por garra, por entrega dentro de campo. Fiquei um tempo fora, mas estou aqui até o fim. Essa solidez defensiva começa lá na frente, com os atacantes, e eu busco ajudar o grupo inteiro da melhor forma possível. Fico feliz por ver que o torcedor reconhece isso e por poder contribuir para que a gente alcance o nosso objetivo”, completou. O duelo entre Remo e Chapecoense acontece às 18h30, no Baenão.

