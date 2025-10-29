Klaus destaca foco e força da torcida antes de confronto decisivo entre Remo e Chapecoense A quatro jogos do fim da Série B, o Clube do Remo está muito perto do acesso à Série A Da redação 29.10.25 16h08 O zagueiro Klaus espera um jogo duro contra a Chapecoense. (Samara Miranda/Ascom Remo) O clima é de decisão no Baenão. No próximo domingo (2), o Remo enfrenta a Chapecoense em um confronto direto pelo acesso à Série A. As duas equipes somam 57 pontos na tabela, mas os catarinenses levam vantagem no número de vitórias — 17 contra 15 dos azulinos. A três pontos do líder Coritiba, o Leão sabe que o duelo em Belém pode ser determinante para o desfecho da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Titular absoluto na zaga remista, o zagueiro Klaus sabe bem como anda o clima nesta reta final de Série B. “Há várias partidas temos falado em finais, e essa é mais uma — ainda por cima, dentro de casa! Na frente do nosso torcedor, que vem acreditando desde o começo. É um jogo muito importante, e nem tem muito o que falar. É óbvio: são dois times bem colocados, brigando pelo acesso, e ambos estão preparados. A importância da partida está clara na tabela. Por isso, temos que entrar focados, porque esse resultado pode definir o campeonato”, afirmou o zagueiro. VEJA MAIS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém Atacante português espera jogo duro contra a Chapecoense e diz que prioridade é o acesso Nesta terça, o grupo treinou no Baenão sob o comando do técnico Guto Ferreira, que vem preparando o time de forma ofensiva, contando com a boa fase dos atacantes Chapecoense aparece com leve favoritismo contra o Remo, segundo projeções da UFMG Leão e Verdão do Oeste têm chances quase idênticas de vitória no confronto direto pelo acesso à Série A, neste domingo (2), no Baenão Com o Baenão lotado nas últimas rodadas, Klaus citou também o apoio decisivo da torcida no momento que pode anteceder o possível retorno à elite do futebol brasileiro. “O Remo é para quem acredita. Nossa torcida vem em peso para o estádio, tem feito força junto com a equipe, e o Baenão é parte disso tudo. Esse apoio é fundamental dentro de campo. São jogos difíceis, adversários fortes, e o fator casa faz toda a diferença. Ter a torcida pressionando o rival nos ajuda muito nessa reta final de campeonato”, disse. A partida de domingo ainda traz um significado especial para Klaus. Foi contra a Chapecoense, no primeiro turno, que o defensor sofreu um traumatismo cranioencefálico — a chamada concussão cerebral — após um choque de cabeça. Recuperado, ele celebra o momento e garante entrega total até o fim. “No meio da temporada, quebrei o nariz — mas foi por garra, por entrega dentro de campo. Fiquei um tempo fora, mas estou aqui até o fim. Essa solidez defensiva começa lá na frente, com os atacantes, e eu busco ajudar o grupo inteiro da melhor forma possível. Fico feliz por ver que o torcedor reconhece isso e por poder contribuir para que a gente alcance o nosso objetivo”, completou. O duelo entre Remo e Chapecoense acontece às 18h30, no Baenão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série b 2025 jornal amazônia Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46 Futebol Atacante português espera jogo duro contra a Chapecoense e diz que prioridade é o acesso Nesta terça, o grupo treinou no Baenão sob o comando do técnico Guto Ferreira, que vem preparando o time de forma ofensiva, contando com a boa fase dos atacantes 28.10.25 18h23 SÉRIE B Chapecoense aparece com leve favoritismo contra o Remo, segundo projeções da UFMG Leão e Verdão do Oeste têm chances quase idênticas de vitória no confronto direto pelo acesso à Série A, neste domingo (2), no Baenão 28.10.25 16h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira 29.10.25 7h00 expectativa Na mira do Leão! Endrick recebe proposta e deve ser emprestado pelo Real Madrid Nesta semana, o Real Madrid definiu que o empréstimo do atacante será, a princípio, por seis meses e sem custos, com parte do salário pago pelo próprio clube merengue. 29.10.25 13h58