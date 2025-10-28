Chapecoense aparece com leve favoritismo contra o Remo, segundo projeções da UFMG

A Chapecoense chega a Belém com um leve favoritismo para o confronto direto contra o Clube do Remo pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time catarinense tem 36,97% de chances de vencer a partida, enquanto o Leão aparece com 36,95%. Já a probabilidade de empate é de 26,09%, o que confirma o equilíbrio total entre as equipes.

O duelo, marcado para este domingo (2), às 18h30, no estádio Baenão, é decisivo na briga pelo acesso à Série A. Remo e Chapecoense estão empatados com 57 pontos e ocupam, respectivamente, a 3ª e a 2ª colocação da Série B. O vencedor estará com um pé na primeira divisão.

Segundo os cálculos da UFMG, a Chapecoense tem atualmente 84% de chances de subir para a Série A, enquanto o Remo aparece logo atrás, com 69%. Uma vitória azulina levaria o time para 60 pontos e o deixaria a apenas um triunfo do tão sonhado acesso.

O momento das duas equipes também é parecido. Sob o comando de Guto Ferreira, o Remo embalou seis vitórias consecutivas, contra CRB-AL, Operário-PR, Athletico-PR, Paysandu, Athletic-MG e Cuiabá-MT, e vive sua melhor sequência na competição.

A Chapecoense, dirigida por Gilmar Dal Pozzo, também não perde há seis jogos, com cinco vitórias (Amazonas-AM, Novorizontino-SP, Ferroviária-SP, Goiás-GO e Operário-PR) e um empate, diante do Botafogo-SP.

O confronto coloca frente a frente duas das equipes mais consistentes do segundo turno, que se aproximam da reta final da competição em alta. Além da força recente, o duelo promete ser intenso e de alta carga emocional, já que pode definir o destino de ambos na temporada.

Remo e Chapecoense-SC se enfrentam neste domingo (2), às 18h30, no estádio Baenão, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e narração pela Rádio Liberal+.