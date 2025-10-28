Assim como o Remo, Chapecoense está há seis rodadas sem perder na Série B

Remo e Chapecoense-SC se enfrentam neste domingo (2), às 18h30, no estádio Baenão, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto promete ser bastante equilibrado, colocando frente a frente o terceiro e o segundo colocados, respectivamente, ambos com 57 pontos. Além disso, assim como o Leão, a Chape também está invicta há seis partidas.

O Leão, comandado por Guto Ferreira, foi perfeito nas últimas rodadas, superando CRB-AL, Operário-PR, Athletico-PR, Paysandu, Athletic-MG e Cuiabá-MT. Já a sequência da Chape, de Gilmar Dal Pozzo, é quase igual à do time azulino; contudo, a equipe catarinense tem um empate e cinco vitórias. O Verdão do Oeste venceu o Amazonas-AM, Novorizontino-SP, Ferroviária-SP, Goiás-GO, Operário-PR e empatou com o Botafogo-SP.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as probabilidades de vitória de Remo e Chapecoense no confronto estão bem divididas, com o time catarinense tendo uma irrisória vantagem. As chances do Leão vencer o duelo são de 36,95%, enquanto as do Verdão são de 36,97%. A possibilidade de empate entre as duas equipes é de 26,09%.

Quem vencer o confronto coloca um pé na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro e, de quebra, ainda assume a vice-liderança da Série B. Atualmente, as chances de acesso dos times, ainda conforme a UFMG, são de 84,6% para a Chape e 69,6% para o Leão.

O confronto terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.