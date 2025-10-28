Assim como o Remo, Chapecoense está há seis rodadas sem perder na Série B Equipes somam os mesmos 57 pontos e chegam invictas há seis rodadas; quem vencer assume a vice-liderança da Segundona Pedro Garcia 28.10.25 12h17 Assim como o Leão, a Chape também está invicta há seis partidas. (Rafael Bressan | ACF) Remo e Chapecoense-SC se enfrentam neste domingo (2), às 18h30, no estádio Baenão, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto promete ser bastante equilibrado, colocando frente a frente o terceiro e o segundo colocados, respectivamente, ambos com 57 pontos. Além disso, assim como o Leão, a Chape também está invicta há seis partidas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Leão, comandado por Guto Ferreira, foi perfeito nas últimas rodadas, superando CRB-AL, Operário-PR, Athletico-PR, Paysandu, Athletic-MG e Cuiabá-MT. Já a sequência da Chape, de Gilmar Dal Pozzo, é quase igual à do time azulino; contudo, a equipe catarinense tem um empate e cinco vitórias. O Verdão do Oeste venceu o Amazonas-AM, Novorizontino-SP, Ferroviária-SP, Goiás-GO, Operário-PR e empatou com o Botafogo-SP. VEJA MAIS Paysandu vence Re-Pa e vai disputar final do Parazão Feminino 2025 contra o Tiradentes Tiradentes disputará a decisão pelo segundo ano consecutivo UFMG: Remo vence a 6ª seguida e vê chances de acesso à Série A dispararem para quase 70% Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 8,5% de probabilidade de ser campeão. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as probabilidades de vitória de Remo e Chapecoense no confronto estão bem divididas, com o time catarinense tendo uma irrisória vantagem. As chances do Leão vencer o duelo são de 36,95%, enquanto as do Verdão são de 36,97%. A possibilidade de empate entre as duas equipes é de 26,09%. Quem vencer o confronto coloca um pé na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro e, de quebra, ainda assume a vice-liderança da Série B. Atualmente, as chances de acesso dos times, ainda conforme a UFMG, são de 84,6% para a Chape e 69,6% para o Leão. O confronto terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo remo chapecoense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Assim como o Remo, Chapecoense está há seis rodadas sem perder na Série B Equipes somam os mesmos 57 pontos e chegam invictas há seis rodadas; quem vencer assume a vice-liderança da Segundona 28.10.25 12h17 Fenômeno Azul Acabou! Ingressos para o jogo do Remo contra a Chapecoense esgotam em duas horas Partida pode deixar o time azulino mais próximo do acesso 28.10.25 12h07 Futebol UFMG: Remo vence a 6ª seguida e vê chances de acesso à Série A dispararem para quase 70% Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 8,5% de probabilidade de ser campeão. 28.10.25 10h25 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape 28.10.25 9h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape 28.10.25 9h33 Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol Chapecoense-SC vence o Operário-PR e tira Remo da vice-liderança da Série B Times vão se enfrenta no próximo domingo (2) em um duelo direto pelo acesso 28.10.25 9h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 28.10.25 7h00