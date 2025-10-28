Paysandu vence Re-Pa e vai disputar final do Parazão Feminino 2025 contra o Tiradentes

A final do Campeonato Paraense Feminino 2025 já tem os clubes definidos. Paysandu e Tiradentes vão decidir o título estadual desta temporada. As equipes conquistaram a vaga após vencerem Remo e Sport Brasil, respectivamente, no último sábado (26), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju).

O Papão encarou o Remo pela semifinal no campo 4 do Ceju. Na partida, o Bicola foi bem superior e venceu o time azulino por 3 a 0, selando a classificação para a grande final.

“A nossa equipe se apresentou bem, ganhamos com toda a autoridade, com todo respeito ao adversário. Mas, no segundo tempo, nós conseguimos colocar em prática o que a gente vem trabalhando”, analisou a treinadora bicolor Aline Costa, que ainda destacou o foco para a final.

“O passo mais importante da competição nós demos: estamos na final, contra o Tiradentes. Agora é pensar no próximo jogo. Na terça-feira, a gente já volta ao trabalho total pensando nessa final e, se Deus quiser, trazer esse título”, completou a técnica.

Já o Tiradentes garantiu a vaga após o triunfo por 2 a 0 sobre o Sport Brasil, também no sábado (26), no campo 1 do Ceju. A equipe foi a melhor colocada da primeira fase, tendo avançado para a etapa final de forma invicta.

Conforme a tabela-base do campeonato divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), a grande decisão será no dia 30 de outubro ou 1º de novembro, em local ainda a definir.

Na temporada passada, a Tuna Luso foi a grande campeã após vencer o Tiradentes por 2 a 1 na final. Este ano, a equipe não participou da disputa. Nesta edição, o Parazão Feminino contou apenas com cinco equipes: Paysandu Sport Club, Tiradentes, Boca Júnior do Pará, Remo e Sport Clube Brasil.