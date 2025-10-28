Paysandu vence Re-Pa e vai disputar final do Parazão Feminino 2025 contra o Tiradentes Tiradentes disputará a decisão pelo segundo ano consecutivo O Liberal 28.10.25 11h43 Papão venceu o Remo na semifinal (Divulgação / Paysandu) A final do Campeonato Paraense Feminino 2025 já tem os clubes definidos. Paysandu e Tiradentes vão decidir o título estadual desta temporada. As equipes conquistaram a vaga após vencerem Remo e Sport Brasil, respectivamente, no último sábado (26), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju). O Papão encarou o Remo pela semifinal no campo 4 do Ceju. Na partida, o Bicola foi bem superior e venceu o time azulino por 3 a 0, selando a classificação para a grande final. “A nossa equipe se apresentou bem, ganhamos com toda a autoridade, com todo respeito ao adversário. Mas, no segundo tempo, nós conseguimos colocar em prática o que a gente vem trabalhando”, analisou a treinadora bicolor Aline Costa, que ainda destacou o foco para a final. VEJA MAIS Com o Remo na disputa, FPF lança a 3ª edição da Copinha Feminina Competição será disputada entre 3 e 20 de dezembro e, pela primeira vez, reunirá clubes de todas as regiões do país FPF anuncia novo investimento para impulsionar o futebol feminino do Pará Com o investimento de R$ 60 mil, a FPF pretende aumentar o número de competições locais, capacitar profissionais como árbitras e delegadas e criar mais oportunidades para clubes e atletas “O passo mais importante da competição nós demos: estamos na final, contra o Tiradentes. Agora é pensar no próximo jogo. Na terça-feira, a gente já volta ao trabalho total pensando nessa final e, se Deus quiser, trazer esse título”, completou a técnica. Já o Tiradentes garantiu a vaga após o triunfo por 2 a 0 sobre o Sport Brasil, também no sábado (26), no campo 1 do Ceju. A equipe foi a melhor colocada da primeira fase, tendo avançado para a etapa final de forma invicta. Conforme a tabela-base do campeonato divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), a grande decisão será no dia 30 de outubro ou 1º de novembro, em local ainda a definir. Na temporada passada, a Tuna Luso foi a grande campeã após vencer o Tiradentes por 2 a 1 na final. Este ano, a equipe não participou da disputa. Nesta edição, o Parazão Feminino contou apenas com cinco equipes: Paysandu Sport Club, Tiradentes, Boca Júnior do Pará, Remo e Sport Clube Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu remo paysandu esportes futebol feminino Parazão feminino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Assim como o Remo, Chapecoense está há seis rodadas sem perder na Série B Equipes somam os mesmos 57 pontos e chegam invictas há seis rodadas; quem vencer assume a vice-liderança da Segundona 28.10.25 12h17 Fenômeno Azul Acabou! Ingressos para o jogo do Remo contra a Chapecoense esgotam em duas horas Partida pode deixar o time azulino mais próximo do acesso 28.10.25 12h07 Futebol Paysandu vence Re-Pa e vai disputar final do Parazão Feminino 2025 contra o Tiradentes Tiradentes disputará a decisão pelo segundo ano consecutivo 28.10.25 11h43 MMA SPORT CLUB Shooto Brasil 133 consagra Isa Araújo como nova campeã peso-átomo da organização 28.10.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape 28.10.25 9h33 Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol Chapecoense-SC vence o Operário-PR e tira Remo da vice-liderança da Série B Times vão se enfrenta no próximo domingo (2) em um duelo direto pelo acesso 28.10.25 9h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 28.10.25 7h00