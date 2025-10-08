Com o Remo na disputa, FPF lança a 3ª edição da Copinha Feminina

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, na noite da última terça-feira (7), na Arena Pacaembu, o lançamento da 3ª edição da Copinha Feminina. A competição de base será disputada entre os dias 3 e 20 de dezembro, em São Paulo. Neste ano, pela primeira vez, a disputa terá representantes de todas as regiões do Brasil, incluindo o Norte, que será representado pelo Remo.

Ao todo, 20 clubes sub-20 de todo o país vão participar da competição. O Sudeste é a região com mais representantes - apenas São Paulo contará com sete equipes.

Formato

Durante o evento de lançamento, também foi realizado o sorteio dos grupos. Serão cinco chaves com quatro equipes cada. Conforme o regulamento, os times se enfrentam entre si em turno único. Os líderes de cada grupo avançam para as quartas de final, junto com os três melhores segundos colocados no geral.

A partir das quartas, os confrontos serão em jogo único até a final, que contará com o suporte do VAR (árbitro de vídeo). Os jogos serão disputados no estádio do Canindé, no Nicolau Alayon, na Arena Ibrachina e o Ceret, no Tatuapé, além do Pacaembu, que será palco da final.

O Remo está no grupo C, uma chave considerada difícil, ao lado de São Paulo-SP, América-MG e Bragantino-SP.

Sustentabilidade

Outra novidade desta edição é o viés ecológico. Todos os grupos da competição terão nomes de árvores presentes na Mata Atlântica, que predomina em São Paulo. Além disso, a organização afirmou que, a cada gol marcado no torneio, uma árvore será plantada.

Torneio

Esta é a terceira edição da Copinha Feminina. A primeira foi realizada em 2023, quando o Flamengo foi campeão. Já em 2024, o título ficou com o Fluminense.

Confira os grupos da Copinha Feminina

Grupo A - Pau-Brasil

Corinthians-SP

Criciúma-SC

Aliança-GO

Flamengo-RJ

Grupo B - Jequitibá Rosa

Ferroviária-SP

Minas Brasília-DF

Internacional-RS

Centro Olímpico-SP

Grupo C - Ipê Amarelo

São Paulo-SP

Remo-PA

América-MG

Bragantino-SP

Grupo D - Araucária

Palmeiras-SP

União Desportiva Alagoana-AL

Grêmio-RS

Botafogo-RJ

Grupo E - Embaúba

Santos-SP

Sport-PE

Vila Nova-GO

Fluminense-RJ