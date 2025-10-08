Com o Remo na disputa, FPF lança a 3ª edição da Copinha Feminina Competição será disputada entre 3 e 20 de dezembro e, pela primeira vez, reunirá clubes de todas as regiões do país Aila Beatriz Inete 08.10.25 12h14 Copinha será disputada entre os dias 3 e 20 de dezembro (Rodrigo Corsi/ Ag. Paulistão) A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, na noite da última terça-feira (7), na Arena Pacaembu, o lançamento da 3ª edição da Copinha Feminina. A competição de base será disputada entre os dias 3 e 20 de dezembro, em São Paulo. Neste ano, pela primeira vez, a disputa terá representantes de todas as regiões do Brasil, incluindo o Norte, que será representado pelo Remo. Ao todo, 20 clubes sub-20 de todo o país vão participar da competição. O Sudeste é a região com mais representantes - apenas São Paulo contará com sete equipes. Formato Durante o evento de lançamento, também foi realizado o sorteio dos grupos. Serão cinco chaves com quatro equipes cada. Conforme o regulamento, os times se enfrentam entre si em turno único. Os líderes de cada grupo avançam para as quartas de final, junto com os três melhores segundos colocados no geral. VEJA MAIS Atacante paraense de 16 anos assina contrato profissional com o Flamengo Emanuel Silva é natural de Marabá, mas atua nas categorias de base do clube carioca há seis anos. Portel define campeões do Futsal de Base 2025; veja vencedores e artilheiros Disputa envolveu equipes masculinas e femininas, do Sub-11 ao Sub-17, e mobilizou a comunidade. Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15 Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém A partir das quartas, os confrontos serão em jogo único até a final, que contará com o suporte do VAR (árbitro de vídeo). Os jogos serão disputados no estádio do Canindé, no Nicolau Alayon, na Arena Ibrachina e o Ceret, no Tatuapé, além do Pacaembu, que será palco da final. O Remo está no grupo C, uma chave considerada difícil, ao lado de São Paulo-SP, América-MG e Bragantino-SP. Sustentabilidade Outra novidade desta edição é o viés ecológico. Todos os grupos da competição terão nomes de árvores presentes na Mata Atlântica, que predomina em São Paulo. Além disso, a organização afirmou que, a cada gol marcado no torneio, uma árvore será plantada. Torneio Esta é a terceira edição da Copinha Feminina. A primeira foi realizada em 2023, quando o Flamengo foi campeão. Já em 2024, o título ficou com o Fluminense. Confira os grupos da Copinha Feminina Grupo A - Pau-Brasil Corinthians-SP Criciúma-SC Aliança-GO Flamengo-RJ Grupo B - Jequitibá Rosa Ferroviária-SP Minas Brasília-DF Internacional-RS Centro Olímpico-SP Grupo C - Ipê Amarelo São Paulo-SP Remo-PA América-MG Bragantino-SP Grupo D - Araucária Palmeiras-SP União Desportiva Alagoana-AL Grêmio-RS Botafogo-RJ Grupo E - Embaúba Santos-SP Sport-PE Vila Nova-GO Fluminense-RJ 