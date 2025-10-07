Capa Jornal Amazônia
Atacante paraense de 16 anos assina contrato profissional com o Flamengo

Emanuel Silva é natural de Marabá, mas atua nas categorias de base do clube carioca há seis anos.

Caio Maia
fonte

Emanuel Silva assina contrato com o Flamengo (Divulgação/ @emanuelsilva__11)

O jovem atacante Emanuel Silva de Oliveira, natural de Marabá, assinou nesta segunda-feira (6) contrato profissional com o Flamengo, no Rio de Janeiro. O jogador de 16 anos atua como ponta-direita e integra as categorias de base do clube desde 2019.

A assinatura do contrato foi possível após o atleta completar 16 anos, idade mínima exigida pela Lei Pelé para a formalização de vínculos profissionais. Antes disso, ele atuava com um Contrato de Formação Desportiva, permitido a partir dos 14 anos.

A jornada de Emanuel começou em 2019, quando foi descoberto por olheiros do clube durante a Copa da Integração, torneio de base realizado em Araguaína (TO). Desde então, o paraense vem se destacando nas divisões inferiores do Flamengo, acumulando conquistas e prêmios individuais. Em 2022, foi eleito o melhor jogador do Rio de Janeiro na categoria Sub-13.

Em publicação nas redes sociais, Emanuel celebrou o novo capítulo da carreira. “06/10/2025, uma data muito especial pra mim e para minha família. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida, não só como jogador, mas como pessoa”, escreveu no Instagram.

O jovem também agradeceu às pessoas que o apoiaram, com destaque para o treinador Gylson Marques, da Arena Beira Rio. “Sou muito grato ao meu professor por ter acreditado e visto potencial em mim desde a primeira vez. Muito obrigado, Flamengo!”, completou.

