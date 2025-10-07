Atacante paraense de 16 anos assina contrato profissional com o Flamengo Emanuel Silva é natural de Marabá, mas atua nas categorias de base do clube carioca há seis anos. Caio Maia 07.10.25 13h53 Emanuel Silva assina contrato com o Flamengo (Divulgação/ @emanuelsilva__11) O jovem atacante Emanuel Silva de Oliveira, natural de Marabá, assinou nesta segunda-feira (6) contrato profissional com o Flamengo, no Rio de Janeiro. O jogador de 16 anos atua como ponta-direita e integra as categorias de base do clube desde 2019. A assinatura do contrato foi possível após o atleta completar 16 anos, idade mínima exigida pela Lei Pelé para a formalização de vínculos profissionais. Antes disso, ele atuava com um Contrato de Formação Desportiva, permitido a partir dos 14 anos. A jornada de Emanuel começou em 2019, quando foi descoberto por olheiros do clube durante a Copa da Integração, torneio de base realizado em Araguaína (TO). Desde então, o paraense vem se destacando nas divisões inferiores do Flamengo, acumulando conquistas e prêmios individuais. Em 2022, foi eleito o melhor jogador do Rio de Janeiro na categoria Sub-13. Em publicação nas redes sociais, Emanuel celebrou o novo capítulo da carreira. “06/10/2025, uma data muito especial pra mim e para minha família. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida, não só como jogador, mas como pessoa”, escreveu no Instagram. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O jovem também agradeceu às pessoas que o apoiaram, com destaque para o treinador Gylson Marques, da Arena Beira Rio. “Sou muito grato ao meu professor por ter acreditado e visto potencial em mim desde a primeira vez. Muito obrigado, Flamengo!”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Atacante paraense de 16 anos assina contrato profissional com o Flamengo Emanuel Silva é natural de Marabá, mas atua nas categorias de base do clube carioca há seis anos. 07.10.25 13h53 Futsal Portel define campeões do Futsal de Base 2025; veja vencedores e artilheiros Disputa envolveu equipes masculinas e femininas, do Sub-11 ao Sub-17, e mobilizou a comunidade. 07.10.25 11h37 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira 07.10.25 7h00 Série A argentina Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/10) pelo Argentino Deportivo Riestra e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 06.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES BATALHA Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência 07.10.25 7h07 Deixou saudade? Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo' Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital 06.10.25 17h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira 07.10.25 7h00 TABU Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona. 07.10.25 11h05