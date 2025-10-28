Atacante português espera jogo duro contra a Chapecoense e diz que prioridade é o acesso

O Remo segue treinando com força para a reta final da Série B. No próximo domingo (02), o time enfrenta a Chapecoense em casa, num duelo que pode dar vantagem aos azulinos na luta pelo título da Série B. As duas equipes fazem um confronto direto e estão empatadas na tabela, com 57 pontos. O time catarinense, no entanto, leva vantagem no número de vitórias. Ambos estão atrás do líder Coritiba, isolado no topo da Série B com 60 pontos.

Nesta terça, o grupo treinou no Baenão sob o comando do técnico Guto Ferreira, que vem preparando o time de forma ofensiva, contando com a boa fase dos atacantes — entre eles, o português João Pedro, autor de um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Cuiabá. O atacante mostrou satisfação com a oportunidade e espera manter-se em campo para dar mais força ao time.

"Eu tento sempre caprichar. Claro que nem sempre as coisas acontecem como queremos, mas o trabalho está sendo bem-feito. O Guto também me transmite confiança. Foi uma opção técnica, e vou continuar trabalhando para ganhar oportunidades, pois todos que estão lá estão dando tudo. Isso é o mais importante: a vitória da equipe", disse.

Sobre o "jogo de seis pontos" com a Chape, o avançado mostra confiança, mas prefere não entrar na onda da busca pelo título, que no momento não está tão distante dos azulinos.

"O grupo todo tem os pés no chão. Claro que temos noção do que se passa, mas o mais importante é o acesso. É por ele que queremos e trabalhamos todos os dias. No fim do campeonato, se for possível conquistar o título, ele será muito bem-vindo por todos nós", confirma.

Para o duelo no Baenão, ele espera um grande jogo e, com o apoio da torcida, a sétima vitória seguida para chegar com força rumo à Série A.

"Ainda não é uma situação definitiva, mas é muito importante. Podemos dar um passo gigantesco. Se ganharmos dos nossos adversários diretos, estaremos mais perto do acesso. Contra a Chapecoense será um jogo muito difícil, em que temos que vencer por ser um confronto direto", encerra.

Os ingressos para o jogo já estão esgotados. A partida começa às 18h30.