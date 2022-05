Caso Erick Flores: No momento, Remo não planeja desligar o meia do clube; jogador segue preso

O meia do Remo Erick Flores continua preso em Erechim, interior do Rio Grande do Sul. O jogador foi detido na última segunda-feira (23), após a derrota por 2 a 1 para o Ypiranga-RS. A equipe de O Liberal apurou junto a uma fonte do clube que, ao menos no momento, o Leão não planeja desligar o atleta.

O advogado pessoal de Erick Flores é quem está à frente do caso, enquanto o Remo monitora a situação. O jogador continuará preso até pagar em torno de R$ 250 mil, que é o que Erick deve de pensão alimentícia ou conseguir negociar com a ex-mulher. O jogador renovou o contrato com o clube no início de 2022 e recebe R$ 25 mil mensais.

Segundo o jornalista de O Liberal, Abner Luiz, o contrato de Erick Flores foi suspenso. Além disso, a mãe do filho do jogador do Remo exige que o atleta tire o nome da certidão de nascimento do filho. Mãe e filho moram no Japão. O advogado do meia é quem trata das negociações e busca um acordo.

O caso

Erick Flores teve a prisão decretada pela 3ª Vara da Família do Foro Regional de Jacarepaguá (RJ). Esta é a segunda vez em que o atleta é detido pelo não pagamento da pensão. A primeira ocorreu em 2020, quando defendia a equipe do Volta Redonda-RJ. Na ocasião, um acordo foi feito e o jogador foi liberado.

Segundo o Remo, o clube presta apoio à atual esposa do jogador e ao filho mais novo, que vivem com Erick em Belém. O jogador chegou ao clube em 2021. Com a camisa azulina, Erick Flores realizou 45 partidas pelo Leão, marcou seis gols e conquistou os títulos da Copa Verde 2021 e também do Campeonato Paraense 2022.

Vida que segue

Enquanto observa a situação de Erick Flores, o Remo busca manter o foco na Série C do Brasileiro. A delegação azulina chegou em Belém na madrugada desta quarta-feira (25). O elenco vai iniciar a preparação para o duelo de domingo (29), às 19h, no Baenão, contra o Floresta. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.