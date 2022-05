Remo: dívida de Erick Flores com a Justiça chega a R$ 250 mil

O meia do Remo Erick Flores, preso na última segunda-feira (23) pelo não pagamento de pensão alimentícia, deverá desembolsar uma boa grana para recuperar a liberdade. De acordo com apurações do Núcleo de Esporte de O Liberal, o valor que o atleta deve está na casa dos R$ 250 mil.

Ainda segundo a reportagem, a dívida de Erick equivale a 10 vezes o salário que ele recebe como atleta do Remo. O novo contrato do jogador, assinado no início desta temporada, prevê pagamento mensal de R$ 25 mil.

O seguimento do contrato do jogador com o Remo ainda é uma incerteza. A reportagem apurou que o clube vai esperar o jogador sair da cadeia para decidir se ele continua ou não defendendo as cores do Leão Azul.

Entenda o caso

O jogador teve a prisão decretada pela 3ª Vara da Família do Foro Regional de Jacarepaguá (RJ). No momento, o Remo está prestando apoio à atual esposa do jogador e ao filho mais novo, que vivem com Erick em Belém. No entanto, o jurídico do clube não está envolvido na defesa do atleta à Justiça.

Essa foi a segunda vez em que o jogador carioca foi detido. A primeira ocorreu em 2020, quando defendia a equipe do Volta Redonda-RJ. Na ocasião, um acordo foi feito e o jogador foi liberado.

Erick Flores chegou ao Remo no início da temporada de 2021. Neste período, o meia-atacante realizou 45 partidas pelo Leão, marcou seis gols e conquistou os títulos da Copa Verde 2021 e também do Campeonato Paraense 2022.