Atualmente no Remo, Erick Flores já foi preso por atraso de pensão em 2020; relembre

A prisão do meia Erick Flores, pelo não pagamento de pensão alimentícia não é novidade na vida do jogador. Antes da detenção à pedido da 3ª Vara de Família do Foro Regional de Jacarepaguá, o meia já havia enfrentado o peso da justiça em 2020, quando defendia a equipe do Volta Redonda.

Em agosto de 2020, Erick atuava pelo timer carioca, quando foi detido durante atividade no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, quando recebeu a visita de um oficial de justiça com um mandado de prisão domiciliar, por decisão do família do acusado, expedido pela comarca de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Na época, Flores foi conduzido até a delegacia de Volta Redonda, no intuito de resolver a questão, e em seguida levado até a sede do clube, para cumprimento de prisão domiciliar. Desde então, ele ficou impedido de participar de treinos e jogos oficiais pelo time carioca. O valor devido naquela altura não foi divulgado pela Polícia Civil carioca.

Ainda no período, o próprio clube informou que a diretoria e o departamento jurídico do clube estavam em contato com o atleta e seus advogados, "para tomarem conhecimento do caso e, consequentemente, dar o suporte que o atleta precisar”. Erick Flores não se manifestou sobre o ocorrido.

Erick foi revelado nas categorias de base do Flamengo e despontou como jovem promessa, sendo Campeão Brasileiro em 2009 pelo clube carioca. Depois acumulou passagem por vários clubes do Brasil, entre eles o Boavista-RJ, Criciúma, Brasiliense, Volta Redonda e Clube do Remo.