Remo emite nota sobre situação do meia Erick Flores, preso por não pagamento de pensão

O Clube do Remo já se manifestou oficialmente sobre a prisão do meia Erick Flores, na noite desta segunda-feira, após a derrota da equipe para o Ypiranga-RS, pelo placar de 2 a 1, na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. A medida partiu da Vara de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Flores foi preso minutos após a partida da sétima rodada da Série C e não se sabe qual a atual situação do atleta. A reportagem de O Liberal.com entrou em contato com clube, que respondeu através da assessoria de imprensa com a seguinte nota:

"Estamos aguardando maiores informações pra poder nos posicionar a respeito do assunto".

Entramos também em contato com o departamento jurídico do clube, mas não obtivemos resposta.