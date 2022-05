Jurídico do Remo monitora prisão de Erick Flores e acordo entre jogador e ex-esposa pode ocorrer

O meia-atacante Erick Flores, do Clube do Remo, foi preso ontem à noite, na cidade de Erechim (RS), após a partida entre Ypiranga-RS x Remo, pela sétima rodada da Série C. O atleta foi preso pelo não pagamento de pensão alimentícia. O departamento jurídico do Remo está acompanhando o caso e o jogador tenta um acordo com a ex-mulher para retornar a Belém.

Em contato com o Pietro Alves Pimenta, diretor jurídico do Leão Azul, que afirmou que o clube aguarda notícias sobre o caso, mas que segue monitorando um possível acordo que pode ser realizado entre o atleta e a mãe se seu filho.

“Estamos monitorando essa situação com um advogado do Erick. É um processo antigo, antes mesmo dele ser vir para o Remo, mas não temos ciência exata cos termos da ação e questões de valores. Estamos aguardamos uma resolução, a notícias que nós temos é que está sendo conversado para tentar uma composição de acordo entre Erick e a mãe da criança, que não mora no Brasil”, disse, Pietro.