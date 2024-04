Após morte de torcedor, mosaicos e bandeirão estão cancelados pela torcida do Remo; saiba detalhes

A morte do torcedor do Remo, Paulo Alexandre da Silva, de 30 anos, no estacionamento do Mangueirão, após o clássico Re-Pa, no último domingo (7), fez com que a torcida do Remo, responsável pela campanha de arrecadação de dinheiro para a confecção de um bandeirão e mosaicos, nos clássicos da Copa Verde e Parazão, cancelasse a festa. A informação foi divulgada pelos responsáveis nas redes sociais.

“Em meio aos eventos marcantes do último domingo, uma decisão difícil tomou forma: a interrupção temporária da arrecadação e o adiamento da tão esperada festa. Não há razão para celebração quando nossos corações estão pesados pela perda de uma vida, especialmente da forma como ocorreu.

Prestação de contas: o esforço incansável resultou na confecção de 50% do nosso bandeirão, um símbolo tangível do progresso alcançado. Estávamos a caminho de proporcionar uma festa memorável, aquela que havíamos prometido a todos vocês. O mosaico duplo, juntamente com a visão em 3D, estava ao nosso alcance com o apoio de cada um de vocês. Contudo, diante da tragédia que n os assolou, não podemos e sã consciência prosseguir com os preparativos festivos

Expressamos nossa profunda gratidão pelo apoio e confiança depositados em nosso projeto. Assim que possível, retornaremos a arrecadação e faremos a finalização do projeto na Série C. Com respeito e solidariedade, Comissão Festa na Bancada”.

O Remo iria produzir mosaicos para o segundo jogo da semifinal da Copa Verde e também para a grande final do Parazão, sem contar em um baideirão, que, segundo a organização da festa, seria o maior do Estado. Neste ano a torcida do Remo reposnsável pelo projeto já havia realizado dois mosaicos, no primeiro clássico Re-Pa do ano, válido pelo Parazão.