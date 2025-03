Após classificação no Parazão, Remo sonda jogador do Santa Rosa para a disputa da Série B

O Remo venceu o Santa Rosa no último domingo (30) e avançou para a semifinal do Campeonato Paraense. Apesar de o Santinha ter saído derrotado, um jogador do elenco se destacou e chamou a atenção do time azulino: o meia PH. Dono das melhores jogadas do Macaco-Prego no jogo, o atleta teria sido sondado por um membro da equipe técnica do clube após o final da partida.

Conforme informações repassadas por uma fonte ligada ao Santinha, PH estaria no radar do clube azulino para integrar o elenco no restante da temporada, e há a expectativa de que representantes do jogador tenham uma conversar com a presidência do clube azulino ainda esta semana.

O jogador tem 23 anos, é natural de Cachoeira do Arari, no Marajó, e faz a primeira parte da temporada no Santa Rosa. Até o momento, foram nove jogos, dois gols marcados e uma assistência.

Além do Santa Rosa, o jogador também passou pela Esmac, São Francisco–PA, Cametá, Capitão Poço, Amazônia Independente, entre outras equipes paraenses.

A possível contratação do meia seria uma aposta do time azulino para a sequência da temporada. PH ainda não passou por clubes com grande expressividade na sua carreira.

Vale destacar que, após o Parazão, o Remo terá apenas o Campeonato Brasileiro no calendário, e o objetivo principal do clube é brigar na parte de cima da tabela.

Na próxima quarta-feira (2), o Remo volta a campo para encarar a Tuna na semifinal do Parazão. O jogo ocorre no Mangueirão, às 20h. Já a Série B começa no próximo domingo (6), às 19h, contra a Ferroviária-SP, na Arena Fonte Luminosa, em São Paulo.

Enquanto isso, o Santa Rosa vai em busca de uma vaga na Copa do Brasil com a disputa da Copa Grão-Pará. No mata-mata, o Santinha vai encarar o Bragantino na quinta-feira (3), às 15h, no Estádio Diogão, em Bragança.