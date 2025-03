Com 'casadinha', Remo inicia a venda de ingressos para o clássico contra a Tuna; confira

O Clube do Remo iniciou, nesta segunda-feira (31), a venda de ingressos para o clássico contra a Tuna Luso, válido pela semifinal do Campeonato Paraense 2025. A partida está marcada para quarta-feira (2), às 20h, no Estádio Mangueirão.

Para atrair mais torcedores e lotar o Colosso, o Leão lançou uma promoção de ingressos duplos. Para a arquibancada, os bilhetes custam R$ 60, enquanto para as cadeiras, o valor é de R$ 100 para duas pessoas. A oferta é válida até terça-feira (1º).

Para os torcedores que preferirem comprar ingressos individualmente ou no dia da partida, os preços são de R$ 40 para a arquibancada e R$ 80 para as cadeiras. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém ou pelo site IngressoSA.

É importante ressaltar que sócios-torcedores têm condições especiais na compra, e estudantes têm direito à meia-entrada. Além disso, idosos e pessoas com deficiência (PCDs) podem acessar os jogos gratuitamente.

Cenário

A equipe azulina do Remo chega à semifinal do Campeonato Paraense após vencer o Santa Rosa por 2 a 0, no Estádio Mangueirão, no último domingo (30). Os gols da partida foram marcados por Pedro Rocha e Dodô, garantindo a classificação do Leão Azul para a próxima fase.

Já a Tuna Luso avançou para a semifinal após um jogo eletrizante contra o Castanhal, no Ninho do Japiim. A Águia Guerreira venceu nos pênaltis por 5 a 4, após a partida terminar empatada por 3 a 3 no tempo regulamentar.

A outra semifinal será decidida entre Paysandu e Águia de Marabá, que se enfrentam nesta terça-feira (1º), às 20h, também no Estádio Mangueirão. Esses confrontos definirão os finalistas do Parazão 2025.

Pontos de venda

Venda online: IngressoSA

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Período de 31/03/2025 a 02/04/2025

Segunda a sexta-feira - 9h às 18h

Sábado - 9h às 15h

Domingo - 9h às 13h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Período de 31/03/2025 a 02/04/2025

Terça a sexta-feira - Horário: 9h às 19h

Sábado - 9h às 17h

Domingo - 9h às 13h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Período de 31/03/2025 a 02/04/2025

Segunda-feira a sábado - 9h às 21h

Domingo - 09h às 13h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Período de 31/03/2025 a 02/04/2025

Terça a sábado - 10h às 22h

Domingo - 12h às 17h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Período de 31/03/2025 a 02/04/2025

Terça a sábado - 10h às 22h

Domingo - 12h às 17h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Período de 31/03/2025 a 02/04/2025

Terça a sábado - 10h às 22h

Domingo - 12h às 17h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Período de 31/03/2025 a 02/04/2025

Terça a sábado - 10h às 22h

Domingo - 12h às 17h

LOJA DO REMO – SHOPPING METRÓPOLE

Período de 31/03/2025 a 02/04/2025

Terça a sábado - 10h às 22h

Domingo - 12h às 17h

LOJA DO REMO – SHOPPING GRÃO PARÁ

Período de 31/03/2025 a 02/04/2025

Terça a sábado - 10h às 22h

Domingo - 12h às 17h