Após 13 dias, Remo dá folga para jogadores antes de jogo decisivo no Parazão

O Remo terminou a primeira fase do Campeonato Paraense com uma derrota. A equipe de Rodrigo Santana perdeu para o Cametá por 1 a 0 no último domingo (2), fora de casa. Apesar disso, a classificação e o primeiro lugar da tabela estavam garantidos. Com isso, o clube deu também folga para os jogadores se recuperarem após uma maratona de 13 dias de jogos e preparação.

A última folga azulina havia sido no dia 18 de fevereiro. Desde então, o Leão Azul tem tido um calendário apertado, com jogos do Parazão e Copa do Brasil, que exigiu uma viagem para Boa Vista-RR logo após o Re-Pa do Parazão, além de treinos.

Diferentemente do Paysandu, que deu dois dias de descanso, no Remo, a folga será de um dia. O time não irá treinar nesta segunda-feira (3) e volta às atividades normais na terça-feira de carnaval (4). Os jogadores terão treino marcado para às 16h30, no Baenão, pois na sexta-feira (7), já tem compromisso marcado no mata-mata do Estadual.

Assim, Rodrigo Santana inicia a preparação do time para o duelo das quartas de final do Parazão. Apesar da derrota inesperada para o Mapará Elétrico, o Leão Azul avançou para a segunda fase do campeonato na liderança da tabela e, com isso, vai encarar o Santa Rosa na próxima sexta-feira, às 20h, no Mangueirão.

Na primeira fase do Campeonato Paraense, o Leão Azul superou o Santinha pelo placar magro de 1 a 0, com gol de Pedro Rocha.

Neste confronto das quartas de final, não há espaço para erro. Nesta edição da competição, as partidas são únicas, sem duelos de volta e sem vantagem para o time mandante. Com isso, em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.