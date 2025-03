Técnico do Remo após derrota: 'Faltou tesão pra matar o jogo'

A invencibilidade do Remo na temporada caiu no Parque do Bacurau. Em um jogo de opostos, o Cametá precisava da vitória para escapar do rebaixamento no Campeonato Paraense 2025 e conseguiu: bateu o Leão por 1 a 0 na tarde deste domingo (2). Apesar da derrota, o Remo terminou a primeira fase na liderança e agora tem pela frente o Santa Rosa nas quartas de final. O técnico Rodrigo Santana optou por uma escalação alternativa e viu o jogo como uma oportunidade para testar atletas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“A gente deu oportunidade pra muitos atletas que vinham merecendo sua chance e hoje tivemos a chance de vê-los num jogo difícil, fora de casa, viagem longa, campo bastante ruim, dificuldade, o adversário precisava da vitória pra classificar e eu consegui analisá-los, muitos deles até 90 minutos, entre eles Adaílton e Ytalo”, avaliou o treinador.

O Leão teve controle de jogo no primeiro tempo, mas vacilou no segundo. Rodrigo Santana acredita que o time teve um bom desempenho tático, mas lamentou a falta de eficiência ofensiva, classificando como “infelicidade” o gol do Cametá.

VEJA MAIS

“Fizemos primeiro tempo muito bom, tivemos todo domínio do jogo. Início do segundo tempo voltamos melhor, mas numa infelicidade, numa bola cruzada dum retorno do escanteio, sofremos o contragolpe e eles fizeram o gol. Eles são uma equipe muito grande, forte fisicamente, se fecharam e a gente não conseguiu terminar em gol, mas foi muito válido”, disse.

A falta de contundência para definir as jogadas no ataque foi um dos pontos que mais incomodou o comandante azulino, especialmente no segundo tempo.

“O que me deixa chateado é, principalmente no segundo tempo, a lentidão pra matar o jogo. Acho que a gente tem momentos em que podemos acelerar o jogo com inteligência e a gente não acelera, prefere roubar e jogar pra trás. (...) Fomos muito lentos, ainda cobrei bastante. Podemos ter um pouquinho mais de fome pra matar o jogo mais cedo e a gente dosa, e depois que toma o gol quer acelerar, e quando acelera vem a pressa, e com a pressa vem os erros. Faltou tesão pra matar o jogo”, desabafou.

Com a primeira fase concluída, o foco do Remo agora é o mata-mata. O time volta a campo pelo Parazão para enfrentar o Santa Rosa, buscando uma vaga na semifinal.

“Independente do adversário, quando se trata de mata-mata tem que ter atenção. Viemos aqui com time alternativo, experimentamos, teve jogador que nem treinou e acabou jogando a partida. Gostei do Janderson, o próprio Gabryel. Foi muito valioso pra avaliar os jogadores”, concluiu Rodrigo Santana.

O Santa Rosa, próximo adversário do Remo, se classificou de forma dramática após vencer o São Francisco.