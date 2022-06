Apesar de experiências frustradas na Série C, Robinho acredita em acesso do Paysandu em 2022

Bater na trave. A experiência de estar perto do objetivo, mas perder nos últimos minutos é bastante frustrante no futebol. Quem está acostumado com isso durante a carreira é o atacante Robinho, do Paysandu. Apesar disso, em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (8), o jogador bicolor afirmou que confia no acesso neste ano.

"Já vivi vários momentos ruins na carreira. Em 2015, quando estava no Confiança-SE, perdemos o acesso para o Londrina. Mesma coisa aconteceu em 2018, quando estava no Santa Cruz e perdemos para o Operário-PR. Essas coisas eu tirei de lição para a minha carreira e vejo que com o grupo que temos, jogando bem, vamos subir com certeza", disse.

Robinho vinha sendo titular do Papão no início da temporada, mas sofreu uma lesão muscular no empate em 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa, pela terceira rodada do torneio. Desde então, o jogador foi começar uma partida entre os titulares apenas na oitava rodada do torneio.

Sobre a lesão, Robinho atribuiu a rapidez na recuperação ao departamento médico bicolor. Além disso, o jogador afirma que mudou a maneira de se comportar em campo para provocar menos contusões.

"Fiz muito treino físico após a recuperação da lesão e estou bem fisicamente. Quando eu era mais jovem, era bastante velocista. Hoje eu paro pra pensar mais com a bola. Isso edificou a minha carreira e me ajudou a ver o jogo de uma forma diferente", explicou.

O Paysandu volta a campo pela Série C neste domingo (12), às 19h, pela 10ª rodada do torneio, contra o Volta Redonda, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.