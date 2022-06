Executivo de futebol do Paysandu sobre possível chegada de reforços para o ataque: 'Não procede'

Em uma sequência de três vitórias seguidas, o Paysandu alcançou a vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, além de ter o melhor ataque da competição, com 18 gols. No entanto, apesar da eficiência do ataque, rumores de uma possível contratação para o setor ofensivo começaram a circular, nesta quarta-feira (8).

A equipe de O Liberal conversou com o executivo de futebol do Paysandu, Fred Gomes, que negou o interesse na contratação de mais um atacante: "Não procede. Hoje temos no elenco seis atletas para esta posição e ainda o artilheiro da equipe [Marlon tem cinco gols na Série C]", afirmou Fred.

Por outro lado, o dirigente do clube bicolor não respondeu se o Paysandu ainda pretende reforças os outros setores. Vale lembrar, que o clube tem apenas um volante de características defensivas apto para entrar em campo: Mikael. Isso porque o concorrente do atleta, Bileu, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e passou por cirurgia em abril.

O Paysandu entra em campo novamente no próximo domingo (12), às 19h, na Curuzu, contra o Botafogo-PB - adversário direto na luta pelo acesso. Acompanhe a cobertura completa da partida, válida pela décima rodada da Série C, pelo lance a lance de OLiberal.com.